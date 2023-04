Muchas caras conocidas, recuerdos y nostalgia con el foco en Tite Boismené

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El Día del Entrenador fue la excusa perfecta para volver a reunir a muchos que, desde su lugar, aportaron algo en diferentes épocas para el básquetbol local, en este caso, con un reconocimiento especial para Carlos "Tite" Boismené, cuyo nombre llevó el premio para los distinguidos.

La actividad estuvo a cargo del flamante Centro de Entrenadores de Básquetbol de Bahía Blanca y contó con la colaboración del Museo del Deporte (donde se realizó el acto) y la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad.

José Alarcón.

Con una importante concurrencia, después de una introducción por parte del presidente José Alarcón, explicando lo que viene desarrollando el Centro que se está refundando, comenzó la serie de homenajes, contando el recorrido de Tite, acompañado por diferentes imágenes y recibiendo la distinción su hija Pamela.

"Es un orgullo para mí que se sigan acordando de mi viejo, que sea tan querido por todos y en su momento también por los que estaban adentro de la cancha, afuera, rivales... Por gente hasta con la que tuvo diferencias; lo querían igual como persona, y eso es lo que más valoro", le dijo Pamela a La Nueva.

Barco y Seibane, dos de los presentes en el Museo.

"En lo personal -admitió- además de orgullo, siento nostalgia y digo 'pucha, ¡qué rápido se fue!. Me hubiese gustado que estuviera un tiempo más, disfrutando de Valen (su nieto) y el mismo Juanma (su otro nieto). Me hubiera encantado que les transmitiera un poco esa pasión, cómo se vivía todo antes, tan diferente a hoy, no digo ni bien ni mal".

El foco del acto estuvo puesto en la figura de Tite.

"Obviamente que son momentos que me retrotraen a mi infancia, porque su auge fue cuando yo era chica y con mi mamá (Piper) estábamos bancándolo en todo esto. Y hoy, de repente, sin los dos, se siente un poco cierto vacío. Pero es un orgullo que esta primera premiación haya llevado el nombre de mi papá y me permite tomar conciencia de lo que significó para Bahía y la historia del básquet. Muy agradecida que se lo recuerde de esta manera", resaltó Pamela.

Uno a los que la propia Pamela le dio una muy grata noticia fue el entrenador Juan García -uno de los 10 distinguidos-, quien llegó desde Tres Arroyos, donde actualmente dirige a Costa Sud.

Laura Canle (DT y amiga) y Miguel Loffredo (DT), le entregaron el premio a Juan.

"La admiración que tuve por él no la tuve por nadie más. El entrenaba en Olimpo y yo estaba en la tribuna, arriba, tratando de tomar nota o hacer algún recordatorio. Siempre tuve inhibición y vergüenza de acercarme a pedirle cosas. Lo admiré, lo quise, la vida me hizo compartir un año con él, que fue no sólo de enseñanzas, sino divertidísimo, más allá de haber sido de hiperinflación. Me dio mucho placer compartir con él los últimos tiempos, tanto en su casa como en el geriátrico. Me dejó mucha herencia: revistas, videos, libros y ahora Pamela me dijo que tenía otros dos libros, por lo tanto la alegría permanece", aseguró Juan.

Otro distinguido fue Daniel Allende. Y así recordó a Tite.

"Al jugador lo provocaba para motivarlo -definió-. Y era rápido en cosas tácticas".

—¿Avanzado para la época?

—Yo creo que no. Por una cuestión de formación, nosotros somos diferentes a los técnicos de Capital. Y en esa época ellos eran más prolijos, iban mucho a lo fino, en cambio Tite se focalizaba en lo práctico y motivante. A cada jugador le sacaba lo que mejor podía hacer. Tal vez no le agregaba, pero al jugador le exprimía lo que mejor tenía. Y para nosotros era como Bobby Knight. Inclusive, copiábamos cosas.

El ex dirigente Alberto Severini y el abrazo con el Trompo.

Marcelo, el hermano menor de Daniel, también se llevó su premio.

"Tite -recordó Marcelo- fue el técnico que más años me dirigió".

—¿Se identificaban mutuamente?

—Un poco sí, porque éramos los dos temperamentales, proclives a la motivación y creo que me identifiqué con lo que él necesitaba, más que nada cuando el equipo se estaba cayendo. Y yo aprovechaba esa oportunidad para jugar.

Marcelo recibió el premio en mano de Néstor Diez.

El único ausente -con aviso- de los convocados fue Alejandro "Paquito" Álvarez y Federico Susbielles pasó a recibir el premio.

Federico Susbielles

"Paquito tiene que ver mucho en mi vida y mi formación. A uno que tuvo la suerte de estar en varios estamentos en este deporte, pero que fue jugador básicamente, un entrenador es un montón en la vida de un jugador, no solamente con la enseñanza del deporte, sino que tiene que ver con la enseñanza de valores, de guiarnos, de cuidarnos. Quiero felicitar a cada uno de los entrenadores que están acá. Me parece que parte de nuestra tradición, nuestra historia, el ser la Capital del Básquet y una de las ciudades del mundo que más ama este deporte, tiene que ver con los entrenadores, y ahora también entrenadoras. De seguir así, Bahía Blanca siempre va a tener un enorme futuro", aseguró Chubi.

El otro no entrenador y a quien le pidieron la palabra fue Pepe Sánchez, que había sido convocado para entregar una de las distinciones.

Juan Ignacio "Pepe" Sánchez.

"Cuando veo las caras acá, veo mi niñez... Mi papá (Carlos) me inculcó lo que era el básquet de Bahía. Quería estar acá, ser parte del reconocimiento a muchas personas que permitieron que nosotros pudiéramos crecer y trascender. Y que si pudimos hacer lo que hicimos como jugadores, fue gracias a entrenadores que están acá presentes y muchos otros", reconoció Pepe.

El campeón olímpico aclaró que Tite no lo dirigió, aunque se vio reflejado en él y tantos otros.

"Veo a Pocha (Coleffi), Juan (García), el Ruso (López) que lo tuve en Cadetes, a Paquito esperaba verlo y que para mí fue muy importante, los Allende, Carlitos Spaccesi, Nano (Lacasa), Carlos (Danussi)... Me sentí muy identificado con escucharlo a Chubi (Susbielles), desde el lugar de jugador, de ir a ver los partidos, de ir a hacer la planilla de cadetes, juveniles, de verlo jugar a Jorge (Faggiano). Creo que si le preguntamos a todos los jugadores que hemos surgido de Bahía, la sensación es la misma: muestras de admiración y agradecimiento. El básquet después nos permitió ir a lugares inimaginables, pero la semilla salió de acá. Los grandes responsables fueron los entrenadores. De mi parte, el respeto y agradecimiento a todos ellos", resaltó.

Los otros distinguidos pasaron al frente y dijeron algunas palabras, basándose en agradecimiento y en la alegría de ver el Centro otra vez en movimiento, lo cual permitirá acompañar y guiar en el crecimiento de los entrenadores.

Pocha Coleffi recibe en manos de Javier De Ángelis.

Pepe Sánchez se encargó de premiar a Carlos Danussi.

El histórico Raúl López reconoció a Roberto Juanpataoro.

Fernando Lacasa recibió el premio en manos de Mariano Palma.



Guillermo López se llevó su distinción, de la mano de Jorge Faggiano.

Raúl Mazzello le agradece a Roberto Seibane.

A Carlos Spaccesi le entregó el presente Darío Valentini.