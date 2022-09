Carestía, ratificado como director del Hospital Municipal, replicó con dureza a los concejales Vélez y Rodríguez

Luego de que un concejal de la Coalición Cívica, integrante de la alianza oficialista Juntos, y una de Avanza Libertad miembro del Consejo de Administración del Hospital (Gonzalo Vélez y Valeria Rodríguez, respectivamente) pidieran mayor transparencia a la hora de designar nuevo director del Hospital Municipal, el doctor Gustavo Carestía fue confirmado al frente del centro médico.

"Fue una polémica innecesaria, se hizo el concurso en tiempo y forma, se publicó en la web del Municipio, en la cartelera del hospital y en todo lugar donde está establecido por ordenanza. Es importante saber que es un concurso cerrado, para personal del hospital y que reúna ciertas características", dijo hoy el médico en diálogo con LU2, a la vez que aclaró que fue el único profesional que se presentó a dicho concurso para dirigir al sanatorio comunal durante los próximos cuatro años.

"Nadie más ni siquiera esbozó presentarse a concurso, pero más allá de eso, lo importante es que se cumpla con la ordenanza y con los reglamentos. Fue elaborada en el año 2000 con participación de la Asociación de Profesionales y luego tuvo algunas reformas con participación del Concejo y el Municipio. Lo concreto es que la reglamentación que está vigente es lo que hay que cumplir. Y así se hizo", agregó.

Sobre la calidad de atención en el sanatorio, también cuestionada por Vélez, comentó que por una moción de la Asociación de Profesionales y del Sindicato de Trabajadores Municipales (integrantes del Consejo de Administración del hospital) citarán al concejal "para que cuente cuál es la encuesta a la que hace referencia" sobre una presunta baja en la calidad de atención.

"Venimos de una pandemia atendiendo casi el 70% de los casos de la ciudad y que alguien que prácticamente no conoce el hospital diga que bajó la calidad o que hubo menor cantidad de personas atendidas en los años 2020 y 2021 es desconocer la realidad, porque durante la pandemia, en todos los hospitales del país se atendió menos gente", agregó Carestía.

Acerca de si se trata de un problema de internas políticas (Carestía está identificado con el Grupo UCR Bahía Blanca, junto con Elisa Quartucci y Facundo Arnaudo, entre otros) sostuvo:

"Espero que no sea una cuestión política porque sería miserable. Denostar a alguien como se ofendió a los miembros del Consejo de Administración es un modelo de hacer política que a mí no me va. Espero que simplemente sea un error de parte de estos concejales".

Y cerró, subiendo nuevamente el tono: "Que alguien que no sabe nada de salud pública dé este tipo de opiniones me agravia, me molesta. Pero más que a mí se ha agraviado al personal del hospital y a su Consejo de Administración".