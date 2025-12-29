Encuesta: dos de cada tres argentinos dicen que el sueldo no alcanza

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Un estudio realizado por la consultora Pulso Research muestra que las familias argentinas están llegando al fin de 2025 en una situación económica compleja. Casi dos de cada tres encuestados, el 62,8%, asegura que el ingreso salarial no cubre las necesidades esenciales del hogar, y el 61,8% dijo que debió resignar algún consumo durante el último mes.

Las principales áreas de ajuste son alimentos, bebidas y las salidas de esparcimiento.

El informe “Brújula Social” (de diciembre 2025) relevó la percepción ciudadana sobre la suficiencia del ingreso para cubrir los gastos del hogar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El 27,50% de los encuestados afirma que su familia tiene grandes dificultades para afrontar los gastos cotidianos, y el 35,25% que manifestó tener dificultades de menor intensidad.

El porcentaje de ciudadanos que sí logra cubrir sus necesidades esenciales es de 33,7%. De este grupo, el 23,09% afirma que el salario "alcanza justo". Apenas el 10,62%, uno de cada diez argentinos, manifiesta que sus ingresos "alcanzan bien".

El porcentaje de gente que percibe que sus gastos superan a su salario está en aumento: en marzo pasado era la mitad de la población, hoy son dos tercios.

Impacto de la caída

La dificultad reportada por la mayoría de los ciudadanos para cubrir los gastos familiares tiene un efecto observable en los patrones de consumo. Solo uno de cada tres argentinos tiene la fortuna de no haber resignado consumos en el último mes.

El recorte de gastos se concentra principalmente en bienes esenciales y en actividades sociales. El consumo más afectado fue el de alimentos, comida y bebidas en general, que alcanza el 35,30% de las menciones.

De manera específica, el 22,70% de los encuestados reportó haber recortado el consumo de carne.

El segundo rubro más impactado por la necesidad de recorte es el de las salidas: actividades como comer afuera, ir al teatro o al cine fueron resignadas por el 24,00% (casi uno de cada cuatro encuestados). La vestimenta y los accesorios se ubicaron en el cuarto lugar entre los recortes, con el 12,70% de las menciones.

Los ajustes en las finanzas del hogar también se extienden a compromisos mensuales. La resignación de gastos en servicios de telefonía móvil, Internet, televisión y suscripciones alcanzó el 8,00% de los recortes. Un porcentaje del 6,90% de las respuestas reportó la resignación de gastos relacionados con medicamentos, controles y servicios de salud.

Los rubros de esparcimiento, recreación, hobbies y deportes también sufrieron ajustes, representando el 6,90% de las respuestas de resignación. El 5,30% de los encuestados optó por modificar su estrategia de compra, dedicándose a buscar precios o marcas más baratas.

Otros recortes menos frecuentes incluyen los viajes y las vacaciones (4,00%), el cambio de la forma de trasladarse (3,60%), y el cuidado del uso de servicios como luz, agua y gas (3,40%).

Solo el 31,8% de los consultados declaró no haber resignado consumos, y el 6,4% no sabe si realizó algún recorte en sus gastos.

Aguinaldo para ponerse al día

El dato más contundente del relevamiento muestra un fuerte incremento del destino del aguinaldo al pago de deudas y gastos generales, que en conjunto suben 18 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2024.

En particular, el uso para cancelar deudas salta del 13% al 29%, convirtiéndose en el principal destino del ingreso extra de fin de año.

El fenómeno da cuenta del mayor endeudamiento de los hogares y de la presión que siguen ejerciendo los gastos básicos.

En un escenario de salarios estabilizados pero todavía insuficientes, el aguinaldo funciona como un “salvavidas” financiero, especialmente para la clase media. Durante 2025, el 53% de los hogares recurrió a ahorros o endeudamiento para afrontar gastos corrientes, según encuestas previas del año.

El estudio Brújula Social – diciembre 2025, de Pulso Research, se realizó a través de un cuestionario cerrado y estructurado que incorporó preguntas abiertas, con una metodología online. La fecha de campo se extendió desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025.

La cantidad de casos analizados ascendió a 2.000, e involucró a ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar en el territorio nacional. El diseño de la muestra es no probabilístico y estratificado, con ajuste de cuotas según parámetros sociodemográficos y electorales.