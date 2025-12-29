¿Qué salarios lograron ganarle a la inflación en 2025?

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En un contexto de desaceleración inflacionaria y recomposición parcial del salario real, la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco reveló que las empresas otorgaron aumentos promedio del 36% para el personal fuera de convenio, superando en casi 8 puntos porcentuales a la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El informe puso de manifiesto un cambio en la lógica de ajustes, con revisiones más frecuentes, mayor peso del desempeño individual y un foco creciente en beneficios no salariales como herramienta de retención.

De esta manera, la Guía Salarial 2025 confirma que el mercado laboral argentino ingresó en una nueva etapa de ajustes más moderados pero frecuentes, con menor indexación al dólar y mayor peso de la inflación y el desempeño.

En este escenario, la compensación total —salario más beneficios— se consolida como la principal herramienta para atraer y retener talento, especialmente en los sectores estratégicos de la economía.

Subas por encima

Según la Guía Salarial 2025, las compañías aplicaron incrementos escalonados a lo largo del año:

--Segundo trimestre 2025: ajuste promedio del 6%.

--Tercer trimestre 2025: ajuste promedio del 5,05%.

--Ajuste anual fuera de convenio: 36% promedio, con empresas que llegaron hasta 38,5%.

De esta forma, los salarios fuera de convenio lograron ganarle a la inflación esperada, que el REM ubicó en torno al 28,2% para todo 2025.

Tecnología

Qué sectores estuvieron mejor pagos en 2025: liderazgo de Oil & Gas, Minería, IT y posiciones gerenciales.

La guía confirma que los salarios más altos del mercado laboral argentino se concentraron en:

--Oil & Gas y Minería, con fuerte diferencial regional en Patagonia.

--IT y Tecnología, impulsado por la demanda de perfiles digitales.

--Gerencias y posiciones estratégicas, especialmente en grandes empresas.

--Ingeniería, Producción y Operaciones, en sectores industriales y energéticos.

Estas áreas combinan escasez de talento, alto nivel de especialización y mayor exposición a dólares o exportaciones, lo que presiona al alza las compensaciones.

¿Cómo ajustan?

El informe también refleja un cambio en los indicadores utilizados para definir aumentos salariales:

--67% de las empresas usa el IPC como referencia principal.

--55% toma en cuenta las paritarias.

--36% incorpora el desempeño individual.

--Solo 3% sigue al dólar, que perdió peso como variable salarial.

Además, el 42,3% de las empresas revisa salarios de forma trimestral, lo que consolida un esquema de ajustes más dinámico y preventivo.

Modalidad de trabajo

El 40% de los participantes indicó tener actualmente una modalidad híbrida de trabajo. Esta modalidad ha disminuido casi 10 puntos en relación a la medición del primer semestre. El 63% tiene un solo día remoto a la semana.

El 58%, por el contrario, trabaja de manera presencial. Este porcentaje aumentó notoriamente en el 2025. Además, el 12,5% de las compañías planea modificar su modalidad de trabajo en los próximos meses. En la medición de Adecco en el segundo trimestre, la presencialidad era del 48%.

El salario ya no es todo

La Guía Salarial 2025 muestra que el 62% de las empresas paga conceptos adicionales al sueldo fijo, y que el 45% ofrece bonos. Entre los beneficios más valorados se destacan: Medicina prepaga (OSDE y Swiss Medical, los planes más frecuentes); Esquemas híbridos de trabajo; Bonos por desempeño y Días libres adicionales y políticas de bienestar.

La compensación total —y no solo el salario— se consolidó como la principal herramienta para retener talento en un mercado aún competitivo.

Mirando hacia adelante, Adecco señaló en su informe que las empresas anticipan aumentos salariales de entre 16% y 20% para 2026, con revisiones trimestrales y fuerte dependencia de la evolución inflacionaria y cambiaria.