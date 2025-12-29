El Concejo debate el Presupuesto 2026 pero se postergaría el aumento de colectivos

El Concejo Deliberante realizará hoy sobre el mediodía una nueva sesión extraordinaria para votar el Presupuesto 2026 presentado por el intendente Federico Susbielles pero saldría del temario el pedido de un ajuste del 30% en el boleto de colectivo.

Ambas iniciativas se habían incluido dentro del decreto de convocatoria a la sesión firmado días atrás por varios ediles. Sin embargo, la actualización en el transporte público por estas horas no termina de reunir las voluntades necesarias entre los bloques de oposición. El oficialista Fuerza Patria cuenta con 9 bancas sobre 24 y necesita al menos 4 votos más para llegar a la mitad más uno.

Los 9 concejales de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la UCR, 1 de Avanza Bahía y 1 de Unión y Libertad aún no resolvieron su acompañamiento para llevar la tarifa plana de 1.184 pesos a 1.545 pesos.

Según explicó la semana pasada en Sarmiento 12 el titular de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, el servicio tuvo una merma de entre el 7 y 10 % en la cantidad de pasajes, entre otros datos vinculados al estudio de costos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El último incremento del boleto se registró en julio, cuando se aprobó una suba del 19 % que llevó la tarifa plana de $995 a los $1.184 que rigen en la actualidad.

En el caso del Presupuesto 2026, el oficialismo confía en que logrará los votos ya que varios de los concejales que días atrás le dieron el visto bueno a las ordenanzas fiscal e impositiva también podrían acompañar esta iniciativa.

De esa forma el oficialismo llegaría al menos a 12 votos, ya que contaría con los sufragios positivos de sus 9 concejales más Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) y Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo (PRO). Si se diera un empate, el voto de Caputo contaría doble por ser la presidente del cuerpo deliberativo.

En el caso de los 9 ediles de La Libertad Avanza la decisión sería rechazar el Presupuesto y en ese mismo sentido se podrían expresar los ediles Martín Salaberry y Cecilia Borelli (UCR) sumados a Carlos Alonso de Unión y Libertad.