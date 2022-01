Radamel Falcao: "Ya cambiamos la mentalidad y estamos listos para la final ante Argentina"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El delantero del seleccionado colombiano de fútbol Radamel Falcao aseguró hoy que cambiaron "la mentalidad" de cara al partido del martes ante la Argentina por la 16ta. fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde tienen escaso margen de error en busca de la clasificación a Qatar 2022.



"Ya cambiamos la mentalidad, pasamos la página y estamos listos para la final del martes ante Argentina. El grupo está unido y enfocado", dijo Falcao en conferencia de prensa, en compañía del arquero David Ospina.



Colombia, envuelta en críticas, viene de una derrota inesperada e inoportuna como local ante Perú que lo relegó de las primeras cinco posiciones y buscará la recuperación el próximo martes ante el último campeón de América.



"Es innegable la frustración que sentimos ante la derrota con Perú. Haciendo el análisis del partido lo único que nos podemos reprochar es no haber podido marcar. Ayer hablamos lo que debíamos hablar", manifestó el ex delantero de River Plate.



Colombia acumula seis partidos sin triunfos en las clasificatorias sudamericanas y misma cantidad sin anotar goles. La última victoria se remonta al 9 de septiembre ante Paraguay por 3-1. De ahí en más registró cuatro empates y dos derrotas que complicaron su objetivo mundialista.



"La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Lo importante es que el equipo está creando las situaciones. En el fútbol a veces necesitas un poco de suerte y no la hemos tenido", indicó el atacante de Rayo Vallecano de España.



Ospina, apuntado por su floja resistencia en el gol peruano, aceptó que sintieron "desilusión" tras el 1-0 en Barranquilla el viernes pasado. "No estuvo bien que lanzaran cosas, pudieron golpear a alguien. Como jugadores estamos dispuestos a aguantar todo, siempre hemos intentado dar lo mejor".



El arquero del Napoli de Italia analizó al rival del próximo martes en el Mario Kempes de Córdoba: "Sabemos del potencial de Argentina. Han venido haciéndolo muy bien en este nuevo proceso. Son muy competitivos siempre. Debemos preparar lo que Colombia quiere y puede dar".



Colombia, con 17 puntos, marcha sexto en las Eliminatorias Sudamericanas, a dos de Uruguay (19) que está en zona de repechaje y a tres de Perú (20), en zona de clasificación directa, cuando restan tres jornadas para la finalización del torneo. (Télam)