Este jueves 27 de enero llega a los cines Ecos de un crimen, un nuevo thriller argentino dirigido por Cristian Bernard y protagonizado por Diego Peretti y Julieta Cardinali. La historia gira alrededor de Julián Lemar (Peretti), un escritor de best-sellers de suspenso que se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque, en medio de una crisis con su escritura.

En su primera noche allí, una fuerte tormenta provoca un corte de luz y se presenta una mujer pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella. A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante y para Julián comienza una noche infernal hasta descubrir la verdad. El elenco se completa con Carla Quevedo, Diego Cremonesi y Carola Reyna, entre otros.

"El guión es atrapante en sí mismo, porque procede con mucha acción, con mucho vértigo, no se detiene en nada", adelantó Peretti. "Es un thriller que bordea el género del terror. Tiene una forma de terror que yo me doy cuenta que tengo que ejercer", señaló y aseguró que el director lo ayudó a encontrar el "tono" de su protagónico.

Por su parte, Cardinali reveló que aceptó el proyecto porque la primera lectura del guión escrito por Gabriel Korenfeld la cautivó. "Me pareció muy interesante porque no me esperaba lo que iba sucediendo. Lo pude leer como una espectadora", reconoció la actriz que viene de darle vida a Claudia Villafañe en Maradona: Sueño Bendito. Y destacó: "Que sea una película de género tiene un plus para mí muy interesante. Soy consumidora del cine de género, me gusta mucho y hacerlo me divierte un montón".

En tanto, Carla Quevedo celebró la participación de Bernard con su asesoramiento. "Tiene no sé hace cuanto tiempo toda la película dibujada, plano por plano. Y desde las primeras reuniones y los primeros ensayos, él ya sabía qué cara quería en cada momento, por lo que llegábamos al set con un marco muy definido de lo que se iba a filmar", declaró. Mientras que Cremonesi coincidió: "Cuando hay un director tan conectado con el proyecto, con el elenco y todas las áreas, se traduce en imagen y es de las cosas que más me entusiasman".