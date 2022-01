Por la falta de agua, cortarán el tránsito en un punto coyuntural de Bahía

“Acá, cuando hacen más de 32 grados, nos quedamos sin agua. La semana pasada, con la ola de calor, solo teníamos presión a las 4 de la mañana y media hora después no había más; en ese tiempo había que juntar para el inodoro, para higienizarnos y, si podíamos, para tomar”.

Los vecinos del barrio Rucci, en el sur de Bahía Blanca, están viviendo nuevamente un verano para el olvido. El año pasado este fue uno de los sectores de la ciudad más complicados y que más reclamó por la falta del servicio y, 12 meses después, su gente se encuentra exactamente en la misma situación: sin agua y sin respuestas.

Por ello, esta tarde realizarán un corte de tránsito en una esquina fundamental en la zona: Dasso y Ecuador. Allí, con la presencia de otras personas de barrios aledaños, como Villa Delfina y Villa Rosas, harán un nuevo reclamo, a la espera que alguien esta vez los escuche.

Buscando respuestas, en la jornada de ayer un grupo de estos vecinos presentó un escrito al respecto en la municipalidad y en ABSA: quieren que los incluyan en el plan de contingencia y que les den soluciones. Pero no encontraron soluciones, sino todo lo contrario.

“En ABSA nos dijeron que nos van a mandar dos camiones de 35 mil litros diarios cuando no tengamos agua: eso tiene que alcanzar para 647 familias que estamos en este lugar -señaló a “La Nueva.” Florencia Cortez, una de las vecinas del lugar-. Con la alta demanda que hay cuando hace calor, por más que nos manden 15 camiones no alcanzaría”.

Como respuesta a sus reclamos, desde la prestataria les anunciaron que no serían incluídos en el plan de contingencia, y hasta les aseguraron que el año pasado el sector no había tenido problemas de escasez de líquido –NdR: durante el verano 20/21, se hicieron varios reclamos y cortes de tránsito en el sector, debido a la falta de servicio-.

Somos 647 familias que no le importamos a nadie”, lamentó la vecina Florencia Cortez.

“Nos dijeron que el año pasado no habíamos tenido problemas. ¡Hace 10 veranos que venimos con esto! Lamentablemente, no les importamos. Estamos en medio de una pandemia, con picos de calor, y no tenemos agua ni para higienizarnos”, sostuvo.

Cortez recordó que en el barrio Rucci vive mucha gente mayor y que, por ello, el año pasado desde la prestataria se había prometido llevar a cabo una asistencia especial a estas personas, algo que –aseguró- nunca ocurrió en la práctica.

“Pedimos que, aunque sea, den una ayuda con bidones de agua a los más grandes, pero no vemos que tengan ganas de darnos una respuesta. Somos 647 familias que no le importamos a nadie”, dijo.

Por ello, explicó que la idea de esta tarde es manifestar el descontento de la barriada.

“Como ayer no nos dieron una respuesta, hoy vamos a hacer un corte contundente y esperemos que se sume gente de otros lugares que están viviendo algo similar. Tenemos que demostrar que estamos cansados de promesas que no se cumplen”, concluyó.