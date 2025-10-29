El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.
La actualización del tiempo al instante en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el norte. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.