El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el norte. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.