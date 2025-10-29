Jouglard: "Este resultado posiciona a Santilli como firme candidato a la gobernación"

Adrián Jouglard, concejal del Pro y referente de Diego Santilli en nuestra región, dijo que el Colo "tiene un objetivo que es gobernar la provincia de Buenos Aires" y aseguró que "es un muy buen candidato" de cara a 2027, cuando concluya el mandato de Axel Kicillof.

"Hace ya algún tiempo que venimos trabajando con Diego Santilli; él tenía intenciones en 2027 de postularse para la gobernación. Él tiene un objetivo que es gobernar la provincia de Buenos Aires para corregir un montón de cosas que no están en condiciones", sostuvo.

"Esta posibilidad de encabezar la lista y obtener este resultado electoral lo posiciona como firme candidato", sentenció.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, el edil admitió que "lo que puede pasar conmigo no importa" y resaltó que Santilli "es un muy buen candidato, es una persona que conoce mucho la provincia de Buenos Aires, la ha recorrido innumerables veces".

En ese sentido, el edil, que finalizará su período en el Concejo este 10 de diciembre, aclaró que por el momento no tiene ofrecimientos para asumir otro cargo en lo inmediato, más allá de seguir involucrado en política bajo el ala del flamante diputado.

"Por ahora no tengo nada, nadie me ofreció absolutamente nada. Tampoco el Colo, nadie. Vuelvo a trabajar a mi vida de ciudadano y haciendo lo que pueda en la política desde donde esté. Yo quiero que Bahía esté mejor, para eso entré a la política", respondió.

En otro tramo de la entrevista, Jouglard hizo mención al tratamiento de la ordenanza Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2026, cuyos proyectos deberá presentar el Municipio antes del viernes —en todo caso, puede solicitar prórroga—.

La polémica instalada es sobre el momento de su discusión en el deliberativo: si antes del 10 de diciembre, bajo su composición actual, o después, con la renovación del 50 % y una nueva estructura.

"Conmigo no hablaron para tratarlo. El rumor está, porque me lo han planteado. Me parece que la Ordenanza Fiscal Impositiva, que fija las tasas y las alícuotas, tiene que ir de la mano del Presupuesto. Y el Presupuesto es la hoja de ruta del año próximo, por lo tanto, discutirlos disociados es medio raro", mencionó.

"Yo, que me voy del Concejo Deliberante, estar aprobando una suba de tasas, cuando la gente eligió a otros concejales... son ellos los que la tienen que ejecutar", reafirmó.