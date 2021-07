Nuevo corte en la ruta 3: el conflicto en Corfo no termina

Lejos de calmarse las aguas, el conflicto entre los productores del área de riego del norte de Patagones y el sur de Villarino y la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado parece estar lejos aún de su resolución. De hecho, los regantes volverán hoy a cortar la ruta nacional 3 a la altura de Pedro Luro.

La modalidad será similar a la de las últimas semanas. La medida de protesta comenzará sobre las 10 de hoy y se irán realizando cortes y liberaciones intermitentes hasta cerca de las 18, cuando levantarán la medida hasta el día de mañana, momento en que todo volverá a empezar.

Los regantes siguen reclamando respuestas por parte del ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a los puntos oportunamente planteados como necesarios para avanzar en la resolución de las distintas problemáticas que atraviesa la zona, entre los que se encuentra la remoción del actual administrador general del ente.

Además, y más allá de la medida de fuerza que hoy se va a llevar a cabo, cada vez suena más fuerte la posibilidad de que los productores lleven su reclamo a la conjunción de las rutas nacionales 3 y 22, en el Salitral de la Vidriera. "Se están evaluando alternativas: algunos quieren hacer una asamblea, con caravanas de bocinazos; otros quieren ir a la rotonda la 3 y 22, algunos esperar unos días, y otros las tres", decía uno de los referentes de la protesta a "La Nueva".

Aquella región está viviendo un duro momento ante la falta de nevadas en las altas cumbres de la cordillera, lo que redunda en la mayor crisis hídrica en toda la historia de la cuenca. Los caudales bajos y el anunciado corte anticipado de la temporada de riego pone en alerta al sector productivo de la región, sobre todo al cebollero que ve cómo se pudre su producción en los campos de la zona, porque ante los valores que tiene ni siquiera conviene embolsarla y venderla.

En ese sentido, la titular del Consorcio Hidráulico, Gabriela Ciccone sostuvo que "frente a esta crisis hídrica y la crisis social que va a traer, no sé que va a pasar; los cultivos que llevan tanta agua en verano no se van a poder hacer; ahora tenemos que pensar en mantener la estructura y no en tomar más gente".

"Queremos que funcione Corfo, que funcione el Consorcio Hidráulico, no queremos llegar a este límite pero realmente el productor está enojado", dijo.

Qué pasó



Ya se cumplió un año de la aparición de la famosa factura por más de 230 mil pesos para una fotógrafa lurense, por trabajos de albañilería realizados en el puente del canal Unificador III. A partir de eso, los productores realizaron una denuncia penal contra la dirigencia de Corfo por supuestos delitos y estafa, la Provincia cambió la cúpula administrativa del ente y la Justicia allanó las oficinas centrales de Pedro Luro.

Además, ya en este año y al no tener respuestas a sus reclamos de acceder a los papeles, recibos y facturas de Corfo en los últimos cuatro años, los regantes continuaron con su embestida, anunciando que también denunciarían al actual administrador general, Ramiro Vergara, aunque en la entidad señalan que todavía no les llegó ningún documento al respecto.

En los últimos días, los chacareros anunciaron que iban a pasar de los dichos al hecho, y llevaron a cabo un banderazo por las calles de Pedro Luro. A partir de entonces, se vienen desarrollando distintas protestas.