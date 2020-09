Escándalo en Corfo: regantes denuncian hechos de corrupción

Esta vez, parece que la sangre llegó al río: delitos de acción pública que involucran facturas apócrifas, falsificación, estafa, encubrimiento, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Estas son las principales figuras que incluirá la denuncia penal y administrativa que el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del río Colorado presentará en la Justicia bahiense entre mañana y el martes, contra la cúpula directiva de la Corporación de Fomento del río Colorado.

Los regantes, que estarán representados por el abogado bahiense Martín Iseppi, aseguran haber descubierto “innumerables irregularidades e inconsistencias administrativas” en Corfo, que van desde facturas hacia una cooperativa de trabajo, obras civiles nunca realizadas, elevación arbitraria de costos, ausencia de procedimiento de contratación y la generación de gastos imaginarios, entre otras cuestiones.

La denuncia no llega sola, sino que aparece después de que se hiciera pública una factura de 231 mil pesos por la realización y reparación de un puente -entre otras cuestiones-, emitida por alguien cuya actividad profesional nada tiene que ver con la obra en cuestión y que posee un vínculo familiar con un empleado de Corfo. Esta persona se había dado de alta en AFIP el 1 de julio de este año y la boleta presentada el 8 de julio, con vencimiento ese mismo día. El comprobante se dio a conocer el 3 de agosto, en forma anónima.

A partir de ese momento comenzó una serie de idas y venidas entre productores que reclamaban saber qué había pasado, y las autoridades del ente que daban explicaciones que no conformaban a los primeros. “Las obras se hicieron, solo que el enunciado no coincidía con lo que se realizó”, señaló a “La Nueva.” un alto directivo. El principal apuntado por todos era el gerente administrativo Cristian Eval, quien había quedado a cargo de Corfo durante el aislamiento: el administrador general León Somenson, por ser una persona de riesgo, había permanecido en Bahía Blanca desde marzo.

Cuando parecía que se había alcanzado un acuerdo entre las partes, que incluía la renuncia de Eval y cuestiones vinculadas a generar una mayor apertura, publicidad y transparencia en los números y obras, llegaron un pedido de informes por parte del ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y una presentación de los senadores Nidia Moirano y Andrés De Leo (JpC), quienes solicitaron -en la Legislatura- que se investigue el caso.

Ya no había vuelta atrás: los productores anunciaron la realización de la denuncia formal mediante un comunicado y un video a través de las redes; Somenson desmitió públicamente “todos los dichos y acusaciones allí anunciadas, porque no se ajustan al accionar de la corporación a través de su trayectoria a lo largo de todos estos años”, y Eval puso su renuncia a disposición. Esto último, para algunos es una estrategia para evitar mayores problemas y no entorpecer la investigación, mientras otros prefieren verlo como una suerte de confesión.

¿Qué pasará a partir de ahora? Los regantes aseguran que han sido cautos antes de acusar y que, previamente, solicitaron las explicaciones correspondientes a las autoridades. Aunque reconocen que les han dado hasta seis explicaciones diferentes sobre el origen y el destino del dinero de la famosa factura.

El alcance de la denuncia, más allá de la actuación de quien estuvo a cargo, también puede incluir a los máximos directivos de la institución, que no habrían hechos las investigaciones ni las denuncias pertinentes ante estas supuestas irregularidades.

"Hay inconsistencias administrativas y funcionales, que nos llevan a afirmar y sostener la existencia de una inoperancia administrativa de niveles descomunales", señaló el titular del Consorcio Hidráulico, Luciano Príncipe.

Además, aseguró que cuentan con audios probatorios y remarcó que todos los productores están dispuestos a declarar ante la Justicia.

"Las propias autoridades de Corfo reconocieron la existencia de inconsistencias administrativas, proliferación de facturas apócrifas y lo que comúnmente se denomina 'el dibujo de los números del presupuesto'", agregó.



Príncipe: "No queremos que Corfo desaparezca"

El presidente del Consorcio Hidráulico, Luciano Príncipe, uno de los promotores de la denuncia, aseguró que el objetivo no es causar un daño irreparable en la institución rectora del Valle Bonaerense del río Colorado.

“Bajo ningún concepto creemos que Corfo tiene que desaparecer -señaló-. Podemos trabajar en forma conjunta para lograr la transparencia, normalización y optimización de los recursos”.

En ese sentido, consideró necesario que el ente siga siendo la autoridad y policía del agua; quien regule las concesiones de riego; el órgano de control y fiscalización, y quien ordene las políticas públicas del manejo de agua.

"No estamos dispuestos a negociar corrupción o -como nos acusan- cambiar una figurita por otra. Lo que queremos es la normalización y transparencia del sistema".

Príncipe ratificó que, al aportar el regante más del 80% del presupuesto para el funcionamiento del ente, tiene derecho y exige tener una mayor participación en el control de gastos y la transferencia de las funciones históricamente prometidas al Consorcio Hidráulico.

"La transferencia de funciones, descentralización de Corfo y el fortalecimiento institucional del consorcio figura en varias actas de acuerdos y asambleas", manifestó.

Además, explicó que la idea es trabajar en forma conjunta con los trabajadores de planta permanente y contratada de la entidad.

"Sabemos que va a haber represalias hacia nosotros y a nuestras familias por esto. Pero vamos a ser inflexibles en realizar las denuncias penales pertinentes.

"Esto implica la necesidad de contar con todos para fortalecer esta cruzada de seriedad, justicia y honestidad", finalizó.

Pedido de informes en el Senado bonaerense

Los senadores bahienses Nidia Moirano y Andrés De Leo presentaron un pedido de informes ante la Legislatura provincial, solicitando que se investigue la denuncia hecha por el Consorcio Hidráulico.

A través del proyecto, se pide que la Provincia declare si tiene conocimiento de la denuncia, y la fecha en que Corfo tomó conocimiento de la denuncia, a través de qué medio y si ha contestado el traslado.

También se solicita saber cuáles son los empleados de Corfo involucrados en la denuncia; si es real que el contador Cristian Eval renunció a su puesto de gerente administrativo de Corfo y, de ser así, cuáles fueron los motivos para que presentara su renuncia al cargo.