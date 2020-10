Escándalo en Corfo: qué directivos aparecen nombrados en la denuncia penal de los productores

El Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del río Colorado, conformado por productores de la zona bajo riego de Corfo, finalmente denunció penalmente a la gerencia del organismo por la posible comisión de los delitos de falsificación de facturas, estafa, encubrimiento, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

La denuncia se presentó en la sede de la Fiscalía General de Bahía Blanca, con la firma de Luciano Príncipe, presidente del ente.

“Señor fiscal, usted podrá tomar real dimensión de los ilícitos cometidos cuando logre hacerse de la documentación contable de Corfo Río Colorado de los últimos 24 meses, a través de la cual descubrirá la proliferación de actos irregulares y/o fraudulentos y/o delictuosos cometidos por la entidad denunciada”, señaló el directivo en la denuncia.

Luciano Príncipe, presidente del Consorcio Hidráulico.

Tal como expuso “La Nueva.” días atrás, el hecho que desencadenó la denuncia fue un mail recibido el 3 de agosto pasado por varios miembros del directorio del Consorcio Hidráulico.

Ese correo electrónico hacía alusión a una factura que había pagado Corfo, por un total de 231.900 pesos, por la realización de obras de mejoramiento y “reparación de puente sobre canal unificador III”. Según consta en la denuncia, estos trabajos no se habrían raealizado, aunque la suma en cuestión habría sido “transferida finalmente al gerente administrativo de Corfo Río Colorado, Cristian Hernán Eval”.

“A raíz de la información recibida, el Consorcio constató que la emisora de la factura (NdR: la fotógrafa Lorena Constantini, quien fuera cónyuge de una persona que se desempeña como personal administrativo del ente) no solo no tenía experiencia ni antecedentes en el desarrollo de la actividad cuyos trabajos facturó, sino que además no poseía ni posee la maquinaria ni el personal para la realización de esas obras”, se detalló en la denuncia.

Además, se asegura que para contratar a Constantini “se omitió dar cumplimiento con el procedimiento establecido por la provincia de Buenos Aires”; es decir, no se solicitaron presupuestos a otros proveedores.

Príncipe afirmó también que se comprobó que el dinero girado de forma electrónica por Corfo Río Colorado a Constantini “luego fue transferido nuevamente de forma electrónica a Cristian Hernán Eval”, gerente administrativo de la entidad.

Además, se constató que al día de la fecha las obras abonadas “no se encuentran realizadas ni siquiera parcialmente”, acerca de lo cual la entidad –según Príncipe- sólo brindó explicaciones “inconsistentes” entre sí.

Pasos administrativos

El denunciante detalló que obras como las mencionadas siguen un trayecto administrativo que necesariamente involucra a los tres gerentes de Corfo.

“Para la realización de obras como las mencionadas en la factura en cuestión es necesario que el área técnica solicite la pertinente autorización al terente técnico (Marcos Aragón), quien es el encargado de solicitar presupuestos y aprobar la realización de la obra propiamente dicha”, detalló Príncipe en su presentación ante la Justicia.

Una vez que la obra está realizada –continuó- se confeccionan los certificados de obra y se emiten las órdenes de pago, “tarea a cargo del gerente administrativo (Cristian Eval, quien renunció al cargo), para que finalmente el administrador general (León Somenson) realice el pago en cuestión”.

Este procedimiento –dijo- es el que “se supone que tendría que haber acontecido en el caso de la factura mencionada”.

“Así es imposible que el gerente técnico realice una tarea de las descriptas sin que el gerente administrativo tenga conocimiento, y viceversa”, enfatizó.

Pedido de allanamiento e investigación

Ante lo expuesto, el consorcio de regantes le pidió a la Justicia una profunda auditoría sobre los libros contables y administrativos de Corfo, así como facturas, recibos, extractos bancarios y demás documentos.

De la misma forma, se pidió que se libren oficios a distintos bancos para determinar si existen cuentas abiertas a nombre de Lorena Alejandra Constantini y, en tal caso, si registra movimientos de traspaso de fondos a Eval.

También se pidió que se solicite la colaboración de la AFIP y a medios de comunicación –entre ellos, este diario y LU2 Radio Bahía Blanca- donde directivos de Corfo se expresaron acerca de los hechos denunciados.

“A fin de resguardar la prueba que fundamenta la presente denuncia, le solicito ordene el allanamiento de las oficinas de Corfo Río Colorado, a fin de registrar y secuestrar la documentación administrativa y contable que obre en su poder”, se añadió.

Por último, Príncipe solicitó a la Justicia que, en caso de que surjan pruebas sobre delitos no contemplados en la denuncia, se proceda “a su tipificación y posterior investigación".

“Asimismo, hago expresa reserva de ampliar la presente denuncia en base a nueva información que sea recibida por la entidad que presido, en virtud de las irregularidades administrativas con las que operó y se encuentra operando la entidad denunciada”, detalló.