Conflicto en Corfo: productores cortan la ruta 3

Productores del área de riego de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado decidieron cortar la ruta 3 a la altura de Pedro Luro para reclamar por la falta de respuestas del gobierno bonaerense.

Hoy a primera hora se reunieron en el kilómetro 808 de la ruta nacional 3, donde hicieron una asamblea para determinar los pasos a seguir, entre los cuales no se descartaba realizar un nuevo corte de ruta. Luego hubo una importante movilización por esa localidad y finalmente sobre el mediodía decidieron cortar el tránsito en inmediaciones a Pedro Luro.

La titular del Consorcio Hidráulico del Valle de Buenos Aires y Río Colorado, Gabriela Ciccone, manifestó esta mañana por LU2 que el 8 de julio empezaron a tener reuniones con representantes de la Provincia, viajaron a Bahía Blanca y "nos pusieron un interlocutor, con el que se fue trabajando para que cuando llegara el ministro pudiera resolverse, pero el sábado [el ministro provincial de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez] vino a Pedro Luro y todos los puntos estaban sin resolver".

Uno de los puntos tiene que ver con la falta de transparencia. Ciccone señaló que "fueron 8 meses en los que nos desoyeron en todo sentido" y explicó que uno de los reclamos tiene que ver con la entrega de facturas de los últimos 5 años y de las actas correspondientes, dado que hasta ayer solo "entregaron parte de la facturación de un solo año".

A su vez, cuestionó que los productores no hayan sido parte de la designación del actual administrador de Corfo, Ramiro Vergara.

"Este administrador fue puesto políticamente y no de forma consensuada. En tanto, los productores son el eje de Corfo y quienes mantienen el recurso hídrico. Entonces ¿cómo no van a ser partícipes de una designación tan importante? Nosotros pedimos que sea consensuado: que se ponga un listado de personas que cumplan los requisitos y que cada parte tenga sus representantes", indicó.

El sector también viene golpeado por la falta de nevadas que determina caudales bajos y pone en alerta al sector productivo de la región, sobre todo al cebollero que ve cómo se pudre su producción en los campos de la zona, porque ante los valores que tiene ni siquiera conviene embolsarla y venderla.

Ciccone sostuvo que "frente a esta crisis hídrica y la crisis social que va a traer, no sé que va a pasar; los cultivos que llevan tanta agua en verano no se van a poder hacer; ahora tenemos que pensar en mantener la estructura y no en tomar más gente".

"Queremos que funcione Corfo, que funcione el Consorcio Hidráulico, no queremos llegar a este límite pero realmente el productor está enojado", concluyó.

Qué pasó

Ya se cumplió un año de la aparición de la famosa factura por más de 230 mil pesos para una fotógrafa lurense, por trabajos de albañilería realizados en el puente del canal Unificador III. A partir de eso, los productores realizaron una denuncia penal contra la dirigencia de Corfo por supuestos delitos y estafa, la Provincia cambió la cúpula administrativa del ente y la Justicia allanó las oficinas centrales de Pedro Luro.

Además, ya en este año y al no tener respuestas a sus reclamos de acceder a los papeles, recibos y facturas de Corfo en los últimos cuatro años, los regantes continuaron con su embestida, anunciando que también denunciarían al actual administrador general, Ramiro Vergara, aunque en la entidad señalan que todavía no les llegó ningún documento al respecto.

En los últimos días, los chacareros anunciaron que iban a pasar de los dichos al hecho, y llevaron a cabo un banderazo por las calles de Pedro Luro. A partir de entonces, se vienen desarrollando distintas protestas.