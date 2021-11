Futsal: dos grandes amigos que, cada uno con su equipo, intentarán hacer historia para Bahía

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Leo y Eze son amigos hace muchísimos años. Incluso Eze es el padrino de Olivia, la hija de Leo. Pero desde mañana serán rivales en busca de un logro que, de conseguirse, será histórico para el futsal de Bahía Blanca.

Villa Mitre (dirigido por Leonel Dumrauf) y Los 3 Chiflados (con Ezequiel Rodríguez como DT) debutarán en la fase Regional "Buenos Aires Interior" de la Liga Nacional, que se llevará a cabo en Miramar y otorgará una un boleto a la fase final del certamen, que disputarán los 16 mejores equipos del país.

"Es algo muy loco que nos enfrentemos, también nos pasa en el torneo local. Es una amistad muy grande la que tengo con Leo, nos une su hija, Olivia, que yo soy su padrino además. Es algo muy lindo vivirlo juntos, pero con diferentes casacas. Si no nos toca a nosotros que sean ellos porque nos haría crecer muchísimo como Liga", señaló el DT de "Los Chiflados".

"La amistad que tenemos con Eze desde años está por encima de cualquier resultado deportivo. Lo que sea dentro de la cancha será, cada uno defenderá su camiseta a muerte y voy a desearle lo mejor a él y a su equipo porque se que trabajan futsal día a día como lo intentamos hacer nosotros. Ojalá haya más equipos en Bahía que propongan esta identidad que tienen tanto Los 3 Chiflados como Villa Mitre, porque va a hacer que este futsal de acá a un corto plazo siga creciendo y haciendo ruido como hacemos en la provincia de Buenos Aires", se ilusionó el entrenador tricolor.

Villa Mitre integrará la Zona "A" junto con Cadetes de Mar del Plata (jueves, a las 21:15), Chascomús Futsal (viernes, a las 19:30) y Banco Provincia de Mar del Plata (sábado a las 21:15).

En tanto Los 3 Chiflados, jugarán la Zona "B" junto con El Gran Porvenir (jueves, 17:45), Paraná (viernes, a las 16:45) y Mariano Moreno (sábado, a las 16).

Luego de las tres fechas de la fase clasificatoria, el mejor de cada grupo jugará la final por el único pasaje a la Fase Final de la Liga Nacional que se desarrollará en San Juan.

Debido a esto, de la única forma de que haya duelo bahiense sería en una final del torneo. Lo que, además, aseguraría un representante local entre los mejores del país por primera vez desde 2018, cuando comenzó este certamen.

—¿Habrá apuestas si se cruzan?

—Eze: Puede ser. Lo positivo es que hay muy buena onda entre los dos equipos, más allá de nosotros. Cada equipo valora el trabajo del otro, obvio que adentro de la cancha cada uno va a querer ganar por su camiseta pero hay muy buena onda entre todos.

—Leo: Ya veremos. Yo creo que Bahía va a meter un equipo entre los 16 mejores del país. Ojalá sea Villa Mitre y sino que sean Los 3 Chiflados, creo que estamos preparados para dar ese golpe que estamos esperando desde hace unos años.

Ezequiel es uno de los fundadores de Los 3 Chiflados pero además era el arquero del equipo, aunque por ahora tuvo que dejar el arco y agarrar la pizarra.

"A pocos días de arrancar la clasificación local, el DT dio un paso al costado y tuvimos que tomar una determinación rápida. En conjunto con la Comisión y los jugadores decidieron que agarre yo, que no fue para nada una decisión fácil pero puse el club por sobre todos los objetivos personales y acá estamos. Gracias a Dios pudimos clasificar y estamos peleando el torne local", explicó Eze.

—Leo, ¿Qué le dijiste cuando te contó que iba a agarrar como entrenador?

—Lo primero fue sorpresa, porque no esperaba que deje de atajar. Desde el primer día le estoy deseando lo mejor, por suerte nos tocó clasificar a los dos y eso es importante. Ahora disfrutaremos la experiencia del viaje y seguramente que si decide continuar su carrera como técnico va a tener muchísimo futuro y va a adquirir muchísimos conocimientos. Y si decide volver al arco, ya sabemos las condiciones que tiene.

—Eze, ¿le preguntás cosas a Leo, que tiene más experiencia como entrenador?

—Sí, tanto a él como a Octa le agradecí de forma especial, porque por más rivalidad que teníamos, cuando me tocó asumir ellos me ayudaron y me dieron sus consejos, dejando de lado la camiseta. No es poco ser rivales y que se den esa mano, siempre se los agradecí y valoro lo que hicieron por mí.

—¿Vas a volver al arco o ya te quedas como DT?

-Yo quiero volver al arco, pero el tiempo será testigo. Creo que soy joven y que todavía puedo seguir como jugador. Después sí, una vez que me retire y decida no jugar más, sí agarrar de este lado.

En la última edición de la Liga Nacional en 2019, Los 3 Chiflados fue uno de los representantes de la Liga del Sur, junto con La Esperanza, que llegó a la final pero no pudo acceder a la instancia nacional.

—¿Qué les dejó esa experiencia, Eze?

—Siempre les digo a los chicos, y Leo lo sabe porque le tocó estar en la Selección, que es algo muy especial. Es sentirse por unos días jugador profesional, por la organización de AFA, porque cada Liga y provincia que nos toca ir te recibe con las manos abiertas y con una organización increíble. Sabemos que vamos a vivir algo único y estoy contento porque tenemos varios chicos del equipo que lo van a vivir por primera vez.

—¿Para ustedes será especial por ser la primera vez, Leo?

—Sí, para nosotros es coronar un trabajo que comenzó hace ya cuatro años, cuando llegamos al club el primer objetivo era insertarnos a nivel local, empezar a crecer y lo pudimos lograr. Ahora tenemos esta oportunidad y estamos disfrutando lo conseguido y aprovechando la experiencia para poder traer nuevas herramientas al futsal liguista. Estamos muy contentos porque los chicos van a vivir una muy linda experiencia con el club que representante día a día y espero que se puedan volver muy satisfechos del viaje.

El pasado viernes, Leo y Ezequiel se vieron las caras por el torneo local. ¿El resultado? Los 3 Chiflados 7-Villa Mitre 1.

—¿Puede condicionarlos eso de conocerse tanto si llegan a una final?

—Eze: Es diferente. Nos conocemos mucho, creo que somos dos equipos muy parejos. Nunca se ha dado un partido como el del viernes, fue por cosas del partido. Los últimos dos partidos habíamos empatado, somos muy parejos.

—Leo: Por suerte no nos toca en el mismo grupo. Si nos cruzamos será en una final, si nos toca llegar sé que ellos nos van a estar estudiando y analizando y nosotros también. Estamos bien, sufrimos un golpe duro porque no nos salió nada el viernes pero estamos bien. Nos ganaron de manera muy correcta. Esperemos que si nos toca volver a enfrentarnos, esta vez sea para nosotros.

—¿Cómo llega el equipo al torneo, cómo lo ven?

—Eze: Llegamos bien, más que nada en lo anímico y grupal. Creo que nos falta entrenar varias cosas, si nos vino muy encima el viaje. Pero en lo anímico estamos en alza. El partido del viernes nos hizo muy bien porque sabíamos que era una final para los dos. Sé que desde el entrenamiento nos falta, pero somos conscientes que si de 17 partidos perdimos uno solo, estamos por el buen camino y haciendo bien las cosas.

—Leo: Estamos bien, si bien sufrimos un golpe duro el viernes, el equipo está trabajando bien. En el torneo solo perdimos 3 de 16 partidos, algo que no es fácil en un torneo tan competitivo. Estamos trabajando bien desde el día uno y creo que es el momento de demostrarlo fuera de Bahía.