Ex campeón de peso pesado Anthony Joshua sobrevivió a un accidente fatal

Anthony Joshua, excampeón de peso pesado, sobrevivió este lunes a un accidente de tránsito en la ciudad de Lagos, Nigeria, días después de su pelea contra Jake Paul.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de ese país africano informó hoy que cinco hombres adultos estuvieron involucrados en el accidente, dos de los cuales fallecieron. Entre los sobrevivientes se encontró a Joshua, rescatado con algunas heridas leves, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El mismo organismo indicó que se sospecha que el Jeep Lexus involucrado en el incidente circulaba a una velocidad superior al límite legal. Las autoridades relataron que el vehículo perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y se estrelló contra un camión cerealero, estacionado al costado de la ruta.

Videos que circulan por redes muestan el momento en que Joshua es rescatado de entre los hierros del vehículo siniestrado.

Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas como tampoco informaron si se presentarán cargos relacionados con el accidente.

Días atrás Anthony Joshua derrotó por nocaut en el sexto asalto al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en una pelea de peso pesado celebrada en el Kaseya Center de Miami, con el auspicio de Netflix.

El excampeón mundial impuso su superioridad y le causó a su rival una doble fractura de mandíbula, según información difundida tras el combate, que puso en juego una bolsa de 184 millones de dólares.