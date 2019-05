Del living de una casa a recorrer el país con el futsal: el sueño de Los 3 Chiflados

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“¿Nos anotamos? La pregunta generó el inició de este equipo de futsal, armado en el living de una casa y que ya sueña con recorrer el país.

Son Los 3 Chiflados. La historia surgida de largas noches de PlayStation, entre un padre, +un hijo y un amigo detrás de una pasión.

"Después de mi familia, esto es todo. No sé porqué. Y me emociono cuando hablo, porque vivimos muchas cosas. Yo estuve muy jodido de salud y a mí Los 3 Chiflados me ayudaron mucho a salir adelante", cuenta Marcelo Rodríguez, el primer entrenador y uno de los creadores del equipo.

Su hijo Ezequiel es el arquero y fundador.

"Para mí es todo. Termina un partido y me dura la adrenalina, no puedo dormir hasta las 4 de la mañana. Estoy todo el día pensando en Los 3 Chiflados", admite.

Agustín Zas, también jugador y fundador, se suma con una definición de lujo.

"Yo jugué en varios lugares, pero esto es lo único que me llama la atención. A mí me gustan las mujeres, salir a bailar y jugar en Los 3 Chiflados. Si me decís jugar en la Selección, no me importa. Yo quiero jugar en Los 3 Chiflados. Antes era fanático de Boca, ahora con esto por ahí pierde Boca y ya no me mueve tanto, me sacó un poco eso”, cuenta.



Lauty Goroso avanza con la bandera de Los 3 Chiflados como testigo.

Chelo, Eze y Agus crearon este equipo que anhela con tener su propio club y es, en parte, un símbolo del crecimiento indetenible, pese a los obstáculos, que ha tenido el futsal en nuestra ciudad.

Comenzaron en 2015, casi de casualidad, y hoy bajo el nombre Uno Bahía Club Los 3 Chiflados (ver aparte), son uno de los seis equipos de la Liga del Sur que disputan la Fase Preliminar Provincial de la Liga Nacional de Futsal AFA junto a La Esperanza, Sporting, Rosario Puerto Belgrano, Olimpo y Fundación Aurora.

La casa de los Rodríguez es, desde siempre, la sede de Los Chiflados y por aquel entonces el lugar de reunión para las interminables noche de video juegos.

"Mi señora (Marisa) se levantó un día, seguíamos jugando a la Play y nos dijo 'ustedes están re locos'. 'Somos Los 3 Chiflados' le respondí; y surgió ponerle el escudito al equipo de la Play", recordó Chelo.

Pocos días después y en el mismo lugar, Agustín llegó con la noticia de un torneo y la pregunta clave.

"Pensábamos que era de fútbol, y les dije: '¿nos anotamos?'", contó Zas.

El nombre y los colores del equipo ya estaban: los mismos que en la Play.

"Fuimos como 'Los 3 Chiflados' a ver qué pasaba y salimos campeones invictos", redondeó Agustín.

“Tuvimos que aprender reglas del futsal, pero nos encantaba. Vivíamos pendiente, mirando videos y todavía Argentina no había salido campeón del mundo. Después siguió siendo enfermizo. Continuamente tratamos de perfeccionarnos”, apuntó Marcelo.



La pasión en la piel, llevan Ezequiel y Marcelo Rodríguez.

No pararon más

A partir de ahí, el crecimiento de Los 3 Chiflados, que representaron medio año a Bella Vista, fue de la mano con el auge de la actividad en Bahía.

"Después del primer torneo nos re embalamos y hasta nos hicimos las remeras. Los primeros siete torneos siempre estuvimos en el podio y nos hicimos conocidos", explicó Ezequiel.

Esos resultados le permitieron contar con jugadores en la Selección local y, también, recorrer el país y el mundo a partir de un video.

"En el torneo 'A Dos Toques' nos dimos otra satisfacción muy grande, porque hubo una jugada que tuvo 18 toques y que recorrió el mundo. En Olé salió 'Bahía está chiflada' y también salió el video en una página de Europa y tuvo millones de reproducciones", señaló papá Rodríguez.

De los 70 jugadores que vistieron la camiseta de Los 3 Chiflados, 16 llegaron al seleccionado local.

“Soñamos con crecer en todo. Ahora con lo de la Liga Nacional estamos enloquecidos por viajar. Queremos que nos conozcan más allá de Bahía. Como cuando nos tocó viajar con la Selección o cuando reforzamos a Olimpo y fuimos a un lugar espectacular, éramos jugadores profesionales. Queremos vivir eso representando a Los 3 Chiflados", admitió Ezequiel.

Pese a que estuvieron cerca, distintas trabas (sobre todo la económica), frenaron el sueño de convertirse en club. Por ahora...

“Tenemos una cuota social mínima, pero con eso y algunas publicidades nos arreglamos. Y gracias a Uno que nos da el lugar”, señaló Eze.

No obstante, Los 3 Chiflados ya cuentan con algo que debe tener todo club que quiera preciarse de tal: hinchada.

"Tenemos un hincha, Emilio Rodríguez; está mal de la cabeza. Hasta mandó a hacer una bandera; nos va a ver siempre”, destacó el arquero.

Al margen de la curiosidad de contar con un solo hincha identificado, lo meritorio es que en estos cuatro años ya son muchos los que acompañan el sueño de Los 3 Chiflados.



Los Chiflados: Nicolás Goroso, Javier Marco (DT), Gastón Ackerman, Alexis Malloni, Lucas Vidal, Ezequiel Rodríguez, Lucas Berthe, Lautaro Gómez y Daniel Cheiles. Abajo: Agustín Zas, Nicolás Hermes, Cristian Bonjour, Jonathan Lara, Mateo García y Octavio Kerman.

El futsal, un deporte en pleno ascenso en Bahía

-No para de crecer. El futsal, que se encuentra bajo la órbita de la Liga del Sur, cuenta con 14 equipos en Primera y Reserva (es obligatorio) y 15 elencos en segunda en masculino. Además, en Damas, hay 9 equipos en Primera. En total, son alrededor de 1.000 jugadores y jugadoras fichadas, lo que demuestra el pleno crecimiento de la actividad.

-Por la Fase Regional. Dos de los seis equipos de la Liga del Sur avanzarán a la Fase Regional, que entregará boletos a la Fase Final de la segunda edición de la Liga Nacional. El año pasado, Pacífico y Rosario fueron los representantes locales en la segunda etapa.

-DT'S Chiflados. Después de Marcelo, estuvo Leonel Dumrauf y luego, Alejandro Aravena . Hoy el entrenador de Los 3 Chiflados es Javier Marco: "Vivió mucho tiempo en el sur, es un enfermo del futsal. Imaginate que lleva a la mujer, nos filma todo el partido y nos manda los videos, audios, mostrando lo que hicimos bien y mal", contó Eze.