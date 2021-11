La Asociación Empleados de Comercio: 120 años al servicio de los mercantiles

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

“Hay una trayectoria marcada por el trabajo y el crecimiento, en eso se ve representada nuestra Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, que además tiene representación en la región, donde se trabaja con gremios hermanos de la Sexta Sección. Nuestra delegación de OSECAC, que integra el gremio, es representativa en casi toda la Sexta; son subdelegaciones que dependen de Bahía Blanca”.

El 16 de noviembre de 1901 se fundaba la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y Miguel Aolita, el actual secretario general, es parte importante, y presente, de una institución que se fue forjando con acciones concretas.

Varios de esos períodos estuvieron a cargo de Ezequiel Crisol, quien integró el gremio durante 56 años, siendo secretario general por espacio de 48.

“Crisol falleció a los 96 años, siendo secretario general en ese momento. Es nuestro máximo referente, un ejemplo a imitar por quienes seguimos su legado”, señaló Aolita, quien recordó el año 2013, cuando Crisol lo convocó para integrar la comisión directiva como secretario adjunto y completar así el período de transición, hasta que asumió, por votación de los afiliados, para llevar a cabo el primer mandato como secretario general.

“Es una tarea que exige el máximo compromiso en el día a día. Más allá de la dependencia gremial que tiene cada sindicato en cada ciudad, siempre trabajamos en forma conjunta con gremios de la región, de la provincia y de todo el país”, remarcó.

Bahía, según Aolita, integra el bloque mercantil más importante del interior del país.

“El motivo central que explica la formación del gremio aparece de modo eminente desde las primeras páginas de las actas: se luchó por el cierre de los comercios en días domingos y feriados, se hicieron modificaciones en los horarios, todo solventado por leyes laborales que se implementaron para defender a los trabajadores”, apuntó Aolita.

--¿Cuántos afiliados tiene la AEC?

--Más de 14 mil. Es tan representativo que aportamos ocho congresales al congreso de la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio). Crisol fue, por muchos años, Secretario de Previsión Social y hoy a mí me toca estar al frente de la Secretaría de la Juventud. Hemos recuperado un lugar histórico, que nos hace más fuertes para luchar por nuestras ideas.

--¿Qué se propone al “volver a la normalidad”?

--Hemos transitado por un tema sanitario tan delicado como la pandemia, por lo que estamos cargados de actividades para exponerlas, como siempre lo hicimos. Tenemos proyectos nuevos y otros por repetir porque son del agrado de nuestros afiliados, ellos mismos, con su numerosa presencia, lo hacen saber.

--¿Hoy el empleado de comercio puede decir que goza de un paquete de beneficios que muy pocos gremios tienen?

--Sí. Cuando asumimos nos propusimos eso: tomar decisiones, ampliar y modernizar nuestras instalaciones y sumar beneficios para el afiliado. De todas maneras, la actividad principal es la defensa de los derechos de nuestros trabajadores.

“Eso se ve reflejado en cada convenio. Todo está debidamente establecido por ley. Antes de ejecutar una idea existe un consenso, diálogo y aprobación de la comisión directiva. El acompañamiento hacia los trabajadores y trabajadoras es clave; para eso contamos con subcomisiones, un cuerpo de delegados y colaboradores permanentes”, recalcó Aolita.

“Contamos con una obra social ejemplar, una gerenciadora de primer nivel, personal capacitado en todas las áreas, profesionales de la salud que son de lo mejor que hay en Bahía e infraestructura de primera. Nosotros sólo estamos atentos a las necesidades y aportamos nuestro granito de arena gestionando o trabajando a la par si es que está a nuestro alcance”, sintetizó.

--¿Siente que puede aportar mucho más?

--Me impongo desafíos, aunque algunas veces me dicen que son descabellados. Yo siento que puedo aportar más cosas. Estamos orgullosos de lo que hicimos, pero no vamos a parar ahora, porque vemos que cada vez se suma más gente al gremio.

“Para todos ellos el saludo enorme por un nuevo aniversario y las gracias por la confianza y el acompañamiento de siempre. Lo hago extensivo a los trabajadores de la región, que también son un pilar de nuestra institución”, finalizó.

El paso a paso

Algunos de los puntos salientes que marcaron el crecimiento de la AEC se pueden resumir de la siguiente manera:

--El 21 de febrero de 1968, Ezequiel Crisol ganó los comicios con la Lista Verde, dando inicio así a una extensa y eficaz tarea gremial.

--El 23 de mayo de 1973 se concreta, para la AEC, la compra de 150 hectáreas de campo, que pertenecieran al Bahía Blanca Automóvil Club, en Aldea Romana.

--En 1978, por su parte, se inaugura el Complejo Polideportivo situado en el actual predio denominado "Ezequiel Crisol".

--El 10 de abril de 1983 se creó el complejo natatorio "Luis Valente" en complejo “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana. Es hoy un hermoso parque acuático que se reinauguró en diciembre de 2017.

--El sitio, rodeado de piletas y lugares de descanso para deleite del afiliado, cuenta con toboganes y juegos recreativos que son aprovechados por todos los miembros de la gran familia mercantil.

--Otros lugares salientes del complejo son el Autódromo, reinaugurado bajo el mandato de Miguel Aolita.

--En materia de educación se puede resaltar el trabajo anual de la directora y docentes del CENS Nº 453, que tiene a su cargo alumnos de diferentes edades -mayores de 18- que quieran terminar al secundario.

--También el Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) 191; el Instituto Superior de Enfermería Profesional y los cursos del Centro de Formación Profesional Nº 401 en Rodríguez 60.

--Cabe destacar, entre otros beneficios, el aporte gratuito para los hijos de afiliados -en cada inicio de ciclo lectivo- con mochilas, guardapolvos y demás artículos que componen el kit.

--En salud sobresale el vacunatorio, consultorios externos, óptica, farmacias y el Hospital Doctor Raúl Matera.

--En deportes las actividades son incesantes, desde la Escuela Polideportiva Inclusiva Gremial, torneos de fútbol y básquetbol –entre otros-; olimpiadas intersindicales y clases en la sede.

--También la Colonia de Vacaciones, cuya inscripción está abierta para esta fecha y que en 2022 tendrá su inicio el 3 de enero, para extenderse por espacio de dos meses.

--A los tradicionales festejos de cada año para el Día del Niño, la Mujer, los Jubilados, Empleado de Comercio y el Trabajador, se suman los convenios de turismo y los salones del gremio –renovados en su totalidad- disponibles para los afiliados.