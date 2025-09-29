Mejora la salud de Thiago Medina: “Está despierto, conectado con su entorno”

Daniela Celis compartió un comunicado y un video para contar que Thiago Medina se despertó y pudo mantener una conversación con él, a dos semanas de su accidente en moto, que lo dejó internado en terapia intensiva.

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, contó la influencer.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, siguió.

Después reveló en un video que estuvo con él y que pudieron hablar: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”.

“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, cerró Daniela Celis. (NA)