La selección argentina ya sabe día y horario para el debut en las Eliminatorias

El seleccionado argentino, conducido por Lionel Scaloni y con la presencia de su capitán Lionel Messi, debutará en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 contra Ecuador el jueves 8 de octubre a las 21.10, en el estadio de Boca Juniors, de acuerdo al programa oficializado hoy por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Por su parte, el combinado nacional albiceleste se presentará el martes 13 de octubre ante Bolivia, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la segunda jornada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Cabe destacar que para esta doble fecha, fueron citados los bahienses Germán Pezzella y Lautaro Martínez.





El Programa de las dos primeras fechas, con sedes y horarios, es el siguiente:



Primera fecha: jueves 8 de octubre



-19.30: Paraguay vs Perú, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.



-19.45: Uruguay vs Chile, en el estadio Centenario, en Montevideo.



-21.10: Argentina vs Ecuador, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.



Viernes 9 de octubre



-18.30: Colombia vs Venezuela, en el estadio Metropolitano, en Barranquilla.



-21.30: Brasil vs Bolivia, en el estadio Pernambuco, en Recife.



Segunda fecha: martes 13 de octubre



-17.00: Bolivia vs Argentina, en el estadio Hernando Siles, en La Paz.



-18.00: Ecuador vs Uruguay, en estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.



-19.00: Venezuela vs Paraguay, en el estadio Metropolitano, en Mérida.



-20.00: Chile vs Colombia, en el estadio Nacional, en Santiago de Chile.

-21.15: Perú vs Brasil, en el estadio Nacional, en Lima.