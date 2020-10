Advierten sobre estafas telefónicas: "Llaman a personas mayores, en horarios de madrugada"

El jefe de la Estación Departamental, comisario inspector Gonzalo Bezos, habló esta mañana por LU2 sobre las estafas telefónicas en Bahía Blanca.

"En los últimos días y en horarios nocturnos (inclusive avanzada la noche) hemos tenido algunos casos, sin que afortunadamente se concretara la entrega de dinero. Son llamados a personas mayores, en los que refieren tener algún familiar secuestrado y les piden que saquen dinero en una bolsa y lo dejen en la vereda, por lo que la gente se pone muy mal", comenzó explicando Bezos.

Y agregó: "En algunos casos que se registraron hace tiempo han logrado obtener dinero, pero en los últimos que tuvimos no se concretó la entrega por fortuna y también por la tranquilidad de la gente que recibió la llamada, que antes de sacar dinero pudo contactarse con los familiares dándose cuenta del engaño".

Bezos contó que hace un tiempo hubo otras modalidades de engaño: "Hemos tenido episodios haciéndose pasar por personal de Anses, pidiendo datos personales y claves para obtener algún pago, subsidio o préstamo. Y también se han hecho pasar por personal de algún banco diciendo que se viene el corralito y enviando a alguien a la casa para retirar el dinero y cambiarlo; por supuesto nunca se lo cambiaban y después de la entrega desaparecían".

"Ahora tenemos esta nueva modalidad, donde llaman a la noche o a la madrugada a gente grande diciendo que un familiar tuvo un accidente y necesita ayuda; o que lo tienen retenido", señaló Bezos.

El comisario dio algunas características de estos llamados para que la gente pueda identificarlos y no sea engañada: "Normalmente llaman a teléfonos fijos y por medio de engaños tratan de sacar datos personales e información financiera que pueden usar para algún delito informático. Hay que tener mucho cuidado al recibir una llamada donde intentan sacar datos de tarjetas de créditos, de la obra social, del CUIT/CUIL, etc. Mucha gente termina creyendo porque mencionan a familiares, con datos concretos que obtienen en la misma charla o en llamados anteriores".

"Queremos alertar a la población. El consejo es cortar de inmediato, no asustarse y no hacer pago alguno. Si es posible, contactarse de inmediato con la persona que los delincuentes decían tener secuestrada; de no ser así, dar el alerta al 911. Y si les nombran algún organismo, también pueden buscar algún número oficial y corroborar si la llamada viene de ese lugar; hay que tener en cuenta que los bancos no llaman a las casas para esas tareas ni envían personal para retirar dinero", cerró Bezos.

¿Cómo funciona la estafa telefónica?

Una persona llama a tu teléfono y, por medio de engaños, intenta sacarte información valiosa como:

-datos personales;

-nombre de las personas de tu grupo familiar;

-datos financieros como números de tarjetas de créditos, obra social, CUIT o CUIL;

-información que puede ser usada para el ciber crimen (delito informático).

¿Cómo logran sacarte datos?

Los estafadores usan técnicas de ingeniería social para que entregues tu información personal sin darte cuenta.

Generalmente inventan situaciones donde un familiar tuyo está en peligro o necesita ayuda urgente y el estafador es el intermediario.

¿Qué es la ingeniería social?

La ingeniería social, en seguridad informática, es la práctica que permite obtener información confidencial a través de la manipulación de las personas.

El principio en que se basa la ingeniería social es que en cualquier sistema los usuarios son el eslabón débil.

Por ejemplo, en los siguientes diálogos, das el nombre de tu abuela o familiar sin que te lo pregunten:

—Hola, te llamo de parte de tu abuela.

—¿Quién? ¿María?

Otro Ejemplo:

—Hola su hijo sufrió un accidente

—¿Quién, Carlos?

¿Qué tipos de llamadas puedo recibir?

Te llaman de un call center. Pueden hacerse pasar por personas que trabajan en un call center. En esos casos pueden simular sonidos ambiente que existen en los centros de atención al cliente.

Te llaman para ayudar a un familiar. Te asustan haciéndote creer que un familiar tuyo está en peligro.

Te llaman para ofrecerte ayuda económica. Te dicen que el dinero de tu cuenta o la cuenta de tu familiar está en riesgo, te hacen sacar el dinero de la cuenta o dar información sobre el banco.

Te llaman para decirte que tienen un familiar retenido y piden dinero.

¿Cómo consiguieron mi nombre y número de teléfono?

Los estafadores buscan información en tus cuentas de redes sociales, en bases de datos públicas o bases de datos ilegales.

Mientras más datos personales tengas publicados y accesibles para todos, más fácil les resulta a los estafadores conocerte a vos y a los integrantes de tu familia.

¿Cómo puedo protegerme?

-Asegúrate de chequear la identidad de las personas con las que hablas por teléfono.

-Si no estás seguro, lo mejor es cortar y llamar vos a los números de teléfonos de tu propia agenda de contactos.

-Si es una llamada comercial, cortá, busca los números de teléfono que figuran en internet como números de atención al cliente y llamá vos.

-No contestes llamados de números desconocidos.

-No des información sobre tarjetas de créditos ni datos personales o información sobre tus contraseñas por teléfono.