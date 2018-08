Hugo Larraburu, uno de los detenidos por "Los cuadernos de las coimas", es bahiense

Uno de los implicados en la causa denominada "Los cuadernos de las coimas", que involucra a altos funcionarios del gobierno kirchnerista, es oriundo de Bahía Blanca.

Hugo Martín Larraburu, politólogo de 35 años y empleado del Senado de la Nación, fue arrestado hoy en los mismos momentos que el ex mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, entre otros dirigentes políticos y empresarios señalados por presunta corrupción.

Un ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, reveló este año ante periodistas del diario "La Nación" una compleja trama de coimas que ahora investiga la Justicia.

Centeno afirmó que existía una ruta de bolsos con sumas millonarias que se iban a buscar a empresas contratistas de obra pública y luego se depositaban en la Quinta de Olivos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner o bien en su departamento particular del barrio de Recoleta.

El bahiense Larraburu, ex coordinador técnico de la jefatura de Gabinete en la gestión de Juan Manuel Abal Medina, figura en las anotaciones de Centeno que actualmente están en manos del juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.

"Es un pichi, no tiene nada que ver. Los peces gordos no caen", dijeron esta noche desde su entorno a La Nueva. Su familia se mostró muy angustiada y comentó que aún no pudo contactarse con él porque se encuentra incomunicado. Confían que saldrá en libertad en las próximas horas.

Por el caso, el lunes 13 de este mes deberá prestar declaración indagatoria la expresidenta Cristina Kirchner. Días antes lo hará Abal Medina.