Suárez: la asamblea anual de la Comisión Vial votó un pedido de aumento de la tasa del 94 %

Aunque debe ser incorporado en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos 2019 y aprobado por el Concejo, los productores ya votaron el aumento de la tasa vial para el año próximo y llevará de $ 125,60 a $ 244 por hectárea.

A su vez se estudia, debido a los costos y procesos administrativos, realizar una concesión del servicio de mantenimiento de caminos rurales.

En una asamblea que duró más de una hora y media y que congregó a alrededor de 80 productores apropecuarios en la Sociedad Rural de Coronel Suárez, María José Gianquinto, gerente técnica de la Comisión Vial Rural (Coviar), realizó un completo informe de los trabajos realizados hasta el momento y la incidencia del aumento de los insumos en el presupuesto actual.

María José Gianquinto. / Fotos: contenido.lanuevaradiosuarez.com.ar

“Hemos hecho más de lo proyectado para este año. El 70 % de nuestros insumos están en dólares, y con los números reales no se puede no aumentar la tasa vial. En la asamblea del año pasado el dólar estaba a $ 16,60. Gracias a un saldo económico del presupuesto 2017 no ejecutado, pudimos sortear el tema de la variación del dólar”, dijo Gianquinto.

“Se ha buscado amalgamar a los productores, con los trabajadores municipales y la comisión vial. Cada uno puso de su parte para que los caminos puedan estar transitables”, agregó.

Comentó que el distrito posee 528.000 hectáreas con una tasa de liquidación del 100 % y otras casi 56.000 Has. que se liquidan al 70 % por ser tierras serranas, en tanto que las 759 chacras suman 1.600 hectáreas.

Gianquinto dijo que el 70 % de lo que se recauda por tasa vial suma unos $ 35 millones. A su vez, y de acuerdo a la ordenanza que establece que se deben asignar el 100 % de los aportes provinciales de mantenimiento de caminos, se suman otros $ 11 millones anuales.

Unos $ 45 millones, de los cuales $ 17 millones se van en sueldos de trabajadores, $ 8 millones en el pago de combustibles y lubricantes y más de $ 16 millones en reparaciones y repuestos de maquinarias.

Con el aporte extraordinario de $ 20 por hectárea, la Comisión Vial adquirió una retroexcavadora, un camión, un carretón y una caja volcadora, que está en proceso de licitación.

Ante los aumentos de este año, Gianquinto mencionó que hubo incrementos de más del 150 % y que por eso se debía establecer una tasa vial para 2019 de $ 288,80 por hectárea; es decir, un aumento del 130 %.

Para tomar valores de referencia para un cálculo autoajustable de la tasa vial y que no quede sujeta a los aumentos del dólar y vaivenes de la economía, la mesa directiva de la Comisión Vial propuso comparar la tasa con las cotizaciones del trigo, soja, maíz, girasol y carne, con un promedio de kilos que representase el 20 % de la tasa vial.

De este cálculo surgió que el valor para la tasa vial de 2019 debía ser de $ 244 por hectárea, moción que fue puesta a consideración de los productores y que obtuvo 52 votos a favor y 33 en contra.

A su vez, se propuso una revisión en mayo y otra en septiembre venideros, utilizando esta escala comparativa y que, por única vez en el año que viene, se afecte el 80 % del total de lo recaudado en concepto de tasa vial para la Comisión Vial, en vez del 70 % actual.

También hubo propuestas para concesionar el servicio, debido a las demoras burocráticas del municipio en cuanto al pago a proveedores o la imposibilidad de comprar maquinarias por leasing.

“Se ha hecho un estudio minucioso de la situación. Los insumos atados al valor dólar y la incertidumbre del tipo de cambio durante 2019 hacen muy difícil la planificación”, dijo Horacio Araya, de la SR.

Horacio Araya, de la Sociedad Rural.

“Es la primera vez que tenemos un plan de arreglo de caminos en marcha y que ha mejorado la circulación para los productores”, agregó.

“Sabemos que faltan aún muchos caminos por atender, pero se ha hecho bastante y bien. Hoy, los productores sabemos que lo que se recauda por tasa vial viene a la Comisión Vial, y por eso acepta un aumento tan importante de la tasa”, sostuvo Araya. (Agencia Coronel Suárez)