Femicidio de Mónica Esteban: "De haber sabido cómo era Saucedo, lo mataba con mis propias manos"

Iris Fernández, la mamá de la mujer asesinada el año pasado en Villa Mitre, se refirió esta mañana al presunto femicida de su hija y dijo que de haber sabido lo que hacía "lo mataba con mis propias manos".

"Mónica [Esteban] no se merecía esto", contó la mujer ante los medios en la previa al inicio del juicio que entre hoy y mañana decidirá el futuro de Mario Alberto Saucedo, quien podría enfrentar la pena de prisión perpetua.

"No queremos que salga más, es una lacra, no es un hombre", dijo y agregó que no diría qué más piensa porque "no vale la pena ensuciarse por una porquería tan grande".

Por su parte, Cristian Esteban, hermano de mónica, coincidió con su mamá y señaló que tiene "fe" en que Saucedo va a tener "una condena ejemplar".

"No nos sirve el perdón, a Mónica no me la devuelve", respondió al supuesto pedido del acusado de disculpas por el caso.