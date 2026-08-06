Canciller uruguayo calificó como “muy mala noticia” la crisis entre Argentina y Brasil

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó este miércoles que la escalada diplomática entre Argentina y Brasil es una "muy mala noticia" para el Mercosur y expresó la expectativa de que ambos gobiernos restablezcan el diálogo para reducir las tensiones.

Lubetkin sostuvo que el deterioro del vínculo entre los dos principales socios del Mercosur perjudica no solo a Brasil y Argentina, sino también a Uruguay y Paraguay. "Lo observamos muy mal, por cierto. Esto no ayuda a nadie", declaró a periodistas en Montevideo.

Asimismo, Lubetkin aseguró que un Mercosur tensionado dificulta el trabajo del bloque en un semestre que calificó de especialmente relevante por la agenda de negociaciones comerciales que lidera Uruguay al presidir ese bloque y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Agregó que espera que "a nivel de Estado se encuentren los mecanismos de diálogo para bajar las tensiones y poder avanzar". Consultado sobre una eventual mediación uruguaya,

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el funcionario indicó que Montevideo mantiene su disposición a colaborar cuando sea requerido aunque, por el momento, no existe una gestión de intermediación en marcha. (NA)