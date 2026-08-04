Por primera vez en casi una década, los estadounidenses prefieren a los demócratas para manejar la economía

Los estadounidenses consideran ahora que el Partido Demócrata gestiona mejor la economía que el Partido Republicano por primera vez en casi una década, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Alrededor del 37 % de los votantes estadounidenses registrados consultados afirmaron que el Partido Demócrata tiene un mejor enfoque para la economía estadounidense, frente al 36 % que se inclinó por el Partido Republicano.

Otro 27 % respondió que no está seguro o demostró que otro partido tendría un mejor desempeño en esta materia, mostró la encuesta.

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El informe señalaba que los republicanos habían mantenido la ventaja en materia económica durante la mayor parte del primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre 2017 y 2021, a lo largo de los cuatro años de mandato del expresidente demócrata Joe Biden y hasta bien entrado el segundo mandato de Trump.

Los argumentos de Trump

El propio Trump atribuyó a la inmigración y a la inflación el mérito de haber sido los dos temas clave que impulsaron su reelección en 2024.

El mandatario defendió en repetidas ocasiones que está mejor preparado que los demócratas para gestionar la economía estadounidense.

La encuesta, realizada el pasado miércoles a este lunes, también mostró que la aprobación de Trump cayó al 35 %, frente al 37 registrado en una encuesta previa de Reuters/Ipsos realizada el mes pasado.

La explicación de un estudioso

"La ansiedad económica suele ser una mala noticia para el partido en el poder. Cuando las personas están preocupadas por pagar las cuentas, comprar gasolina o llevar comida a la mesa, culpan a quienes están al mando", explicó a la agencia de noticias Xinhua Christopher Galdieri, profesor de Ciencias Políticas del Colegio Saint Anselm.

El docente de esa institución situada en el estado nororiental de Nuevo Hampshire, añadió: "Con Donald Trump en la Casa Blanca y los republicanos al frente del Congreso, serán ellos quienes recibirán la frustración de los votantes". (NA)