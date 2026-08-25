CD: se propone que todos los funcionarios presenten el certificado negativo de drogas ilícitas

En el Concejo Deliberante, el bloque de La Libertad Avanza elaboró un proyecto mediante el cual se pretende establecer la obligatoriedad de la presentación semestral del certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, por parte del intendente municipal, la totalidad de la planta política del Departamento Ejecutivo, los concejales, y los secretarios y delegados de los gremios que tengan la representación del personal municipal.

Tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de fortalecer los estándares de integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, particularmente en lo referido a la prevención y detección temprana del consumo problemático de sustancias por parte de quienes desempeñan cargos jerárquicos y funciones sensibles dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y con funciones gremiales.

En el proyecto que lleva la firma de los ediles libertarios se señala, además, que este tipo de políticas han demostrado ser herramientas preventivas eficaces, que contribuyen a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y garantizan que quienes administran recursos y decisiones estratégicas del Estado lo hagan bajo condiciones de plena aptitud psicofísica.

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Al mismo tiempo, se fija, en los articulados, los pasos a seguir en caso de presentarse test positivos o el incumplimiento de la realización de los análisis en los tiempos previstos.

"En el caso de no contar con la documentación o si el resultado fuera positivo, el funcionario o agente deberá ser suspendido de sus funciones hasta que se cumpla con la negatividad de los exámenes bioquímicos que exige la normativa", se indicó.