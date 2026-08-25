Acompañantes terapéuticos le reclamaron a IOSFA hasta 6 meses impagos

Un grupo de acompañantes terapéuticos realizó ayer una protesta frente a la delegación Puerto Belgrano de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, en reclamo de pagos por prestaciones adeudados.

"No podemos seguir trabajando sin que nos paguen. Hay acompañantes que no cobran hace 6 meses. Están incumpliendo hasta sentencias firmes", expresó Marisa Herrera, secretaria general de la Asociación Sindical de Acompañantes Terapéuticos.

"No todos los afiliados toman conciencia de que necesitamos su apollo. Es importante que la comunidad de Punta Alta tenga empatía con estos trabajadores. No podemos venir a reclamar solos", se quejó.

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La manifestación convocó a unos 30 trabajadores acompañados por representantes de la CTA Autónoma que ingresaron a la delegación y entregaron un petitorio ante las autoridades locales de la prestataria.

"Basta de demoras! Intimamos a IOSFA a regularizar de manera urgente el pago de nuestros honorarios adeudados, que son el fruto de nuestro trabajo. Necesitamos cobrar en tiempo y forma como cualquier trabajador", fue el eje central del reclamo.

