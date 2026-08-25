Chile enviará una nota de protesta por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina

Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien incluyó al Estrecho de Magallanes entre las zonas que consideró vinculadas con la soberanía argentina.

La reacción de la Cancillería chilena se produjo luego de que Valverde afirmara el domingo, durante una entrevista en un programa de YouTube que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" y sostuvo que había que mantener presencia en la zona porque constituye "una llave bioceánica Atlántico-Pacífico".

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra de visita oficial en Vietnam, afirmó que la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes "es indiscutible" y señaló que se encuentra fundada en los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, suscriptos por ambos países.

"El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", enfatizó el ministro, quien además hizo "un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos".

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Las declaraciones de Valverde provocaron críticas de parlamentarios chilenos, quienes reclamaron al Gobierno que adoptara una posición firme y exigieron el envío de una nota de protesta a la Argentina.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, también cuestionó los dichos del jefe militar argentino y remarcó que "el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno".

"Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde", agregó el funcionario.

Por su parte, Valverde había destacado durante la entrevista que la relación militar entre Argentina y Chile es "excelente" y recordó que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile había participado el 10 de agosto de una ceremonia en la Argentina junto con cadetes de la Escuela de Aviación chilena.

Consultado sobre las diferencias históricas entre ambos países a raíz de la Guerra de Malvinas, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina sostuvo que "son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado" y destacó la necesidad de que las Fuerzas Armadas de los países del hemisferio sur trabajen de manera coordinada, "cada uno en su espacio soberano".

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado luego de la crisis bilateral de 1978 y con mediación de la Santa Sede, estableció el marco para resolver las diferencias territoriales entre ambos países.

La controversia se suma a otros episodios recientes que generaron tensión entre Argentina y Chile en torno a cuestiones territoriales y estratégicas en el extremo sur, aunque ambos gobiernos mantienen mecanismos de cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad. (NA)