Polémica en Ushuaia por el amarre de un petrolero británico

El buque, dedicado al transporte de crudo, se encuentra actualmente amarrado en el puerto de Ushuaia

El Gobierno de Tierra del Fuego denunció el amarre del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia y cuestionó la autorización otorgada para su ingreso y permanencia en la terminal.

La provincia sostiene que la operación viola la normativa local que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de embarcaciones del Reino Unido en sus puertos, en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El buque, dedicado al transporte de crudo, se encuentra actualmente amarrado en el puerto de Ushuaia, una terminal que es propiedad de Tierra del Fuego pero que permanece intervenida por el Gobierno nacional desde enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que autorizó el amarre.

La situación generó un nuevo conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional, tanto por el manejo de la terminal portuaria como por las políticas vinculadas con la cuestión Malvinas.

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El reclamo de la provincia

A través de un comunicado, el Ejecutivo fueguino expresó su "repudio y rechazo enérgico" a la operación del petrolero británico y cuestionó que una embarcación de esa bandera haya podido ingresar y permanecer en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene el control de las Islas Malvinas.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", sostuvo la gobernación.

En ese marco, la provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe "de manera inmediata y pública" cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación del buque en Ushuaia.

Tierra del Fuego considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes como parte de su territorio provincial, de acuerdo con la legislación argentina.

De Río Cullen a Ushuaia

Según los registros de la plataforma de seguimiento marítimo Marine Traffic, el VS Promise permaneció previamente en la terminal de Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de dirigirse hacia Ushuaia.

"Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar", señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

El funcionario recordó que en la provincia se encuentra vigente una normativa que impide la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, una medida vinculada directamente con la posición argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

El episodio ocurre además en medio de una disputa institucional por la administración del puerto de Ushuaia. Aunque la terminal pertenece a Tierra del Fuego, desde enero se encuentra intervenida por el Gobierno nacional mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Esa intervención, además, está siendo cuestionada judicialmente en una causa que todavía no tiene resolución definitiva.

Para la administración fueguina, el amarre del petrolero británico vuelve a poner en primer plano el conflicto por el control del puerto y las diferencias con la Casa Rosada respecto de la política sobre Malvinas. (NA)