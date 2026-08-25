El Gobierno habilitó el sistema para que las pymes registren inversiones y accedan a beneficios fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma que permite a las empresas registrar sus proyectos de inversión y gestionar los beneficios tributarios previstos por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Los contribuyentes ya pueden gestionar seis pasos claves.

El RIMI ofrece dos beneficios fiscales para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro que inviertan (entre US$150.000 y US$30 millones) en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética.

“Es necesario implementar el aludido servicio Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), destinado a reemplazar gradualmente los procedimientos vigentes para la gestión de inversiones productivas contempladas en los regímenes existentes, así como aquellas que correspondan a nuevas inversiones y/o beneficios e incentivos tributarios; incorporando en esta primera etapa el régimen de beneficios previsto en la Ley N° 27.802”, indica la resolución 5889, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Qué es el Sistema de Gestión de Inversiones que implementó ARCA

El Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) permite registrar los proyectos de inversión de los contribuyentes, cargar documentación, solicitar los beneficios fiscales correspondientes y monitorear el estado de las inversiones declaradas. Para acceder, se debe ingresar a la página oficial de ARCA con Clave Fiscal.

A partir de este 25 de agosto, las empresas que estén evaluando o ya ejecutando inversiones productivas podrán:

Verificar CUIT y confirmar que el domicilio fiscal esté actualizado y sin inconsistencias.

Controlar el alta en Ganancias e IVA y verificar que el código de actividad CLAE esté actualizado.

Confirmar la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico.

Relevar las inversiones realizadas desde el 6 de marzo de 2026 y reunir los comprobantes que las respalden.

Clasificar cada inversión en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética.

Identificar la primera ventana de presolicitud de devolución de IVA —febrero, mayo, agosto o noviembre— en la que podrá presentarse la solicitud para recuperar el IVA correspondiente a las inversiones.



Cómo solicitar la devolución del IVA y la amortización de Ganancias

El especialista Sebastián Domínguez explicó cómo solicitar los beneficios tributarios que ofrece el RIMI.

En el caso de la devolución del IVA, el procedimiento se realiza en distintas etapas. Primero, el contribuyente debe presentar una presolicitud a través del SGI, desde la opción “Presentación de presolicitud SIR”.

Esta instancia está habilitada cuatro veces al año, durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre. Entre el 11 y el 15 de cada uno de esos meses, el sistema informa el cupo fiscal asignado, que puede consultarse en la opción “Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal”.

Una vez asignado el cupo, el contribuyente deberá esperar tres períodos fiscales mensuales.

Para acceder a la amortización de Ganancias, el contribuyente debe seleccionarlo al momento de registrar el proyecto de inversión en el SGI e informar los datos antes del vencimiento de la declaración jurada del tributo. (TN)