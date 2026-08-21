Buscan a un hombre de 75 años que se ausentó de su vivienda

Desde el destacamento policial del barrio Patagonia pidieron colaboración para dar con el paradero de Roberto Painefilo, quien se ausentó de su hogar ayer a la tarde y no regresó.

El hombre tiene 75 años y fue visto por última vez en Liniers al 5.400 sobre las 19 del jueves.

Es de contextura delgada, mide 1.65, tiene tez blanca, cabellos canosos y, como seña particular, una cicatriz en la nariz y el pómulo derecho.

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Al momento de ausentarse vestía (como en la foto) campera tipo rompevientos de color oscuro, jean azul y zapatillas negras.

Cualquier información sobre su paradero deberá ser comunicada al servicio de emergencias 911 o a los teléfonos (0291) 4556482 (comisaría Primera) o 4551322 (destacamento Patagonia).