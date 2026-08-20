Fin del sueño de Central y Di María: Corinthians ganó con 10 e irá contra otro argentino

Rosario Central quedó eliminado esta noche ante Corinthians, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El Canalla perdió 1-0 como visitante y perdió la serie tras el 0 a 0 en Arroyito.

El gol de los brasileños lo anotó Breno Bidón, a los 80 minutos.

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El local jugó con 10 desde los 58 minutos, por la expulsión de Raniele.

Con esta victoria, Corinthians avanzó a cuartos de final y se medirá ante Estudiantes de La Plata, que dejó en el camino a la Universidad Católica.