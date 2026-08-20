Fin del sueño de Central y Di María: Corinthians ganó con 10 e irá contra otro argentino
El Canalla se despidió en octavos.
Rosario Central quedó eliminado esta noche ante Corinthians, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
El Canalla perdió 1-0 como visitante y perdió la serie tras el 0 a 0 en Arroyito.
El gol de los brasileños lo anotó Breno Bidón, a los 80 minutos.
El local jugó con 10 desde los 58 minutos, por la expulsión de Raniele.
Con esta victoria, Corinthians avanzó a cuartos de final y se medirá ante Estudiantes de La Plata, que dejó en el camino a la Universidad Católica.