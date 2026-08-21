Franco Colapinto y un récord impresionante: la reacción más rápida de la temporada

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, marcó un hito al consolidarse como el corredor con la reacción más rápida en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El pilarense tuvo la capacidad para reaccionar ante el apagado del semáforo que indica el inicio de la carrera a tan solo 148 milésimas de segundo de ocurrido el mismo, en el Gran Premio de China.

La temporada de la F1 se encuentra en las horas previas a regresar del parón por el verano europeo, que le dio cuatro semanas de descanso a sus pilotos, al darse este fin de semana el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

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Franco Colapinto continúa haciendo méritos para quedarse un año más en la mejor categoría de automovilismo a nivel mundial y, acorde a un informe presentado por la Fórmula 1, fue el piloto con mejor reacción del campeonato.

El corredor de la escudería francesa Alpine quedó en el primer puesto entre las reacciones de los pilotos, al demorar solo 148 milésimas de segundo entre el apagado total de los semáforos y el momento en el que pisó el acelerador.

En el segundo lugar quedó el británico George Russell, que reaccionó a las 160 milésimas de segundo en la carrera sprint de Canadá, mientras que el tercer puesto lo comparten los pilotos de Mercedes, el inglés Lewis Hamilton, y el monegasco Charles Leclerc, igualados en 165 milésimas en la sprint de Gran Bretaña.

Además, en un top 10 que fue publicado y viralizado por las redes oficiales de la categoría, Colapinto aparece otras dos veces: en el sexto lugar por las 170 milésimas de segundo de reacción en el Gran Premio de España y en el noveno puesto, compartido con Russell, por su reacción en 0,181 segundos.

Con la aparición del múltiple campeón del mundo Max Verstappen en el octavo lugar, con 178 milésimas en China, sorprende la ausencia en la lista del vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, y del actual líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, que corre para Mercedes.