Perdieron los dos de arriba: tres victorias locales y tres visitantes en la apertura de la LBB Oro

Valentín Cortés se queda con el rebote. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con tres victorias locales y otras tantas visitantes se puso en marcha esta noche el segundo tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Los dos punteros (los equipos arrastraron el 50% de los puntos) cedieron en esta primera presentación, porque Pacífico le ganó de visitante a Estrella, 79 a 62 y Liniers derrotó como local a Napostá (ganador del primer tramo), 90 a 53.

También, Pueyrredón venció a Leandro N. Alem, 86 a 62; Bahiense del Norte se quedó con el triunfo ante Barrio Hospital, 73 a 62; Villa Mitre superó a Estudiantes en el Casanova, 95 a 73 e Independiente festejó ante Olimpo, en el Tomás, 82 a 76.

Estrella 62, Pacífico 79

Pacífico derrotó como visitante a Estrella, 79 a 62.

El verde tuvo más variantes y hubo un marcado contraste de porcentajes de tiros a distancia.

Pacífico completó 10-31 en triples y 18-31 en dobles, mientras que Estrella -que anotó apenas 6 puntos en el tercer cuarto- completó 9-35 en triples y 11-26 en dobles.

En la visita, Tomás Sagarzazu terminó con 12 puntos y 11 rebotes; Santiago Loos completó 13 puntos y 8 rebotes y Valentín Cortés anotó 3-6 en triples.

Estrella (62): T. Peña, F. Herrera (8), S. Quiroga (14), B. Olivera (8), C. Balmaceda (6), fi; F. Macías (15), A. Pan (9), G. Oyarzo, A. Kucan y M. Gizzi (2). DT: Walter Romerniszyn.

Pacífico (79): B. Salvatori (9), T. Bruni (14), V. Cortés (15), S. Loos (13), T. Sagarzazu (12), fi; J. Larrandart (4), Genaro Pisani (2), F. Mattioli (10), J.S. Koppel y P. Palacio. DT: Mauro Richotti. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Estrella, 20-17; 26-39 y 43-62.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Liniers 90, Napostá 53

Liniers, sin Genaro Groppa y Nicolás Quiroga, se impuso a Napostá 90 a 53.

El Chivo dominó con su perímetro, destacándose Agustín Dottori con 21 puntos (3-5 en t3 y 8-10 en t1), más 8 rebotes; Alan García fue el goleador, con 26 (6-8 en t3 y 4-4 en t2) y Mauro Miérez aportó 3-5 en t2 y 5-5 en t1, además de 8 asistencias.

En tanto, Gastón Torres bajó 10 rebotes.

Napostá, por su parte, igualó su puntuación más baja de la temporada (53), convirtiendo 1 de 25 en triples.

Liniers (90): M. Miérez (14), A. Dottori (21), A. García (26), F. Lanaro (6), G. Torres (8), fi; N. Ramos, J. Marinsalta (4), K. Hernández (3), T. Sabatini (5), D.Olave (3), F. Walter y A. Ayude. DT: Mauricio Vago.

Napostá (53): F. Depaoli (8), V. Carrizo (7), L. Alemañy (2), M. Diel (15), R. Heinrich, fi; P. Santiago (12), N. Guerrero (3), F. Germain, G. D'Annunzio (4), B. Mastandrea, T. Solís (2) y F. Bostal. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Liniers, 18-9; 32-28 y 50-38.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Pueyrredón 86, L.N. Alem 62

Pueyrredón aprovechó que tuvo enfrente a un diezmado L.N. Alem, y lo venció 86 a 62.

El local castigó con 17 de 38 en triples, con 4-4 de Nahuel Dulsan, 4-8 de Gonzalo Sagasti, 3-5 Manuel Echarri y 3-7 de Damián Carci, entre los principales en ese rubro.

En el verdirrojo, donde no pudo debutar el venezolano Luis Herrera (infección en una muela), Jean-Luc Wilson fue el único en anotar en doble dígito: 20 puntos (10-13 en libres).

Pueyrredón (86): F. Alfonso (4), N. Dulsan (15), G. Sagasti (12), N. Renzi (9), F. Ruiz (3), fi; L. Baeza (8), D. Carci (11), A. Agulló (3), M. Echarri (15) y Gino Pisani (6). DT: Ariel Ugolini.

L.N. Alem (62): F. Ruesga (1), M. Such (9), J. Wilson (20), E. Giménez (9), E. Ríos (4), fi; V. Scoppa (7), M. Santillán (2), K. Gregoric, V. Di Chiara, Y. Hernández (6), P. Di Chiara (4) y R. Alfano. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Pueyrredón, 18-12; 35-25 y 62-45.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Bahiense 73, Barrio Hospital 62

Bahiense del Norte se impuso a Barrio Hospital, en el Manu Ginóbili, 73 a 62.

Sus pilares fueron Augusto Lamonega, autor de 12 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 3 recuperos, mientras que Guido Muzi cerró con 22 unidades (bajo en t3 -1 de 8- y muy efectivo en la línes: 11-11, más 4-8 en t2), además de 8 rebotes.

En tanto, Juan Pedro Hollender terminó con 13 puntos y 11 recobres.

Por el lado de Barrio, el experimentado Luciano Fortelli sumó 20 puntos (3-7 en t3, 3-4 en t2 y 5-6 en t1).

Bahiense del Norte (73): A. Lamonega (12), S. Luengo (7), G. Muzi (22), E. Roberson (7), J.P. Hollender (13), fi; L. Ruggiero (9), B. Lozano (3), J.C. Hoya, E. Andino y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Barrio Hospital (62): L. Fortelli (20), F. Anaya (6), E. Benedetti (10), F. Ferrari (5), S. Hamze (5), fi; J.L. Martínez (6), N. Cámara (8), A. Andreanelli y A. Arias (2). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Bahiense, 18-19; 34-29 y 59-48.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Estudiantes 73, Villa Mitre 95

Villa Mitre mantuvo su tendencia de ganar cuando anota al menos 90 puntos (los consiguió por sexta vez), derrotando a Estudiantes, 95 a 73.

Muy buen regreso de Javier Bollo, con 15 puntos (4-6 en t2 y 7-7 en t1), más 9 rebotes.

Otro que tuvo su primer partido fue el U21 Lázaro Beruatto (2m06), sumando 9 puntos y 7 rebotes.

Fue una buena producción colectiva del tricolor.

En el albo, Julián Rodríguez terminó con 10 puntosm 9 rebotes y 5 asistencias.

Estudiantes (73): S. Ruesga (15), J. Rodríguez (10), O. Cancellarich, J. Belleggia (16), A. González (9), fi; S. Candia (6), S. Ranieri (8), L. Blázquez (4), L. Storni, F. Mazzello, L. Espósito (3) y B. Vallejos (2). DT: Facundo Sastre.

Villa Mitre (95): S. Alimenti (13), F. Amigo (13), L. Cavero (6), E. Sombra (5), J. Bollo (15), fi; A. Blanco (9), J. Jasen (2), S. Basualdo (4), E. Boyé (8), L. Beruatto (9), L. Gómez Lepez (11) y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Estudiantes, 18-30; 38-47 y 52-64.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.⁩

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Olimpo 76, Independiente 82

Independiente volvió a ganarle a Olimpo (como en el debut en la temporada), esta vez 82 a 76 y revirtiendo un trámite adverso, llegando a perder por 15.

Fue muy importante el regreso de Matías Ponzoni, autor de 21 puntos (8-9 en t1, 2-3 en t2 y 3-9 en t3), más 10 rebotes.

En el aurinegro debutó el brasileño Alex Manica: 25 puntos (2-5 en t3, 9-13 en t2 y 1-5 en t1), más 16 rebotes.

En tanto, no fue habilitado Alejandro Cortés, el otro refuerzo.

Olimpo (76): T. Del Sol (10), A. Marroni (10), A. Marino (6), A. Manica (25), A. Bodach (13), fi; G. Marizcurrena (6), A. Cortés (4), S. Kucan y A. Diel (2). DT: Ezequiel Zani.

Independiente (82): J.P. Morán (9), J. Ripoll (11), I. Formiga (7), M. Zonza (10), A. Ríos (17), fi; F. Slonimsqui (5), M. Ponzoni (21), V. Gemetro y F. Bonino (2). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Olimpo, 18-16; 40-27 y 58-53.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Posiciones

Así se ordenan para el segundo tramo, arrastrando el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (9PG-3PP) 11 puntos

1º) Napostá (9-3), 11

1º) Bahiense (8-4), 11

4º) Pueyrredón (7-5), 10,5

4º) Villa Mitre (7-5), 10,5

6º) Pacífico (6-6), 10

6º) Liniers (6-6), 10

8º) Estudiantes (6-6), 9,5

9º) Olimpo (4-8), 8,5

9º) L.N. Alem (4-8), 8,5

9º) Independiente (3-9), 8,5

12º) Barrio Hospital (3-9), 8

Próxima fecha

El miércoles adelantarán Villa Mitre-Liniers. Y el jueves completarán Napostá-Pueyrredón, Pacífico-Estudiantes, Independiente-Bahiense, L.N. Alem-Olimpo y Barrio Hospital-Estrella.