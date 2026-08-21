Nuevo caso de SUH en un niño: "Todo indica que serían hamburguesas que no estaban bien cocinadas"

Un niño de 5 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Penna de Bahía Blanca luego de ser diagnosticado con Síndrome Urémico Hemolítico. El caso se encuentra bajo investigación epidemiológica y, de acuerdo con los primeros indicios, estaría relacionado con el consumo de una hamburguesa que no habría tenido una cocción adecuada.

“Para esta altura del año llevamos cuatro casos de SUH y este es un caso de un niño de cinco años. Está ahora todavía en plena investigación epidemiológica, pero todo indica que serían hamburguesas que no estaban bien cocinadas”, explicó Jorgelina Scuffi, referente de Epidemiología de Región Sanitaria 1, en diálogo con Panorama, por LU2.

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La especialista detalló que el cuadro es grave porque afecta directamente el funcionamiento de los riñones. En este caso, el menor presentó anuria, es decir, dejó prácticamente de orinar, una de las complicaciones más preocupantes del síndrome.

“Cuando el riñón deja de funcionar se pone muy complicada la situación. Ahora estamos a la espera de su evolución favorable”, señaló Scuffi, quien aclaró que la gravedad del cuadro puede variar de acuerdo con la cantidad de toxina producida por la bacteria que haya ingresado al organismo.

Jorgelina Scuffi

Scuffi remarcó que la recuperación no termina necesariamente con el alta hospitalaria. Los niños que atraviesan un SUH deben continuar con controles durante años debido a las posibles consecuencias que puede dejar la enfermedad.

“Esto no es algo que se termina acá. Más allá de que después el niño o la niña tenga el alta médica del hospital, es una persona que se tiene que seguir hasta su adolescencia”, explicó.

Según indicó, alrededor del 20 % de los casos de SUH pueden terminar en un trasplante renal, por lo que consideró fundamental mantener un seguimiento prolongado, incluso hasta los 18 años.

Durante la etapa aguda, algunos pacientes requieren diálisis debido a que los riñones dejan de funcionar correctamente y no pueden eliminar las toxinas del organismo. El tratamiento es hospitalario y requiere un monitoreo permanente hasta que la función renal comienza a recuperarse.

Investigan una posible hamburguesa consumida en Cabildo

La investigación epidemiológica continúa para determinar con mayor precisión cuál fue la fuente de contagio. Según explicó Scuffi, los equipos sanitarios mantienen entrevistas con los padres del niño y analizan los alimentos que pudo haber consumido.

“Falta el análisis que pueda confirmarlo. De todos modos, la sospecha hasta el momento es esto que te digo: una hamburguesa”, explicó, en relación a una hamburguesa consumida en Cabildo.

La especialista recordó que la carne picada presenta un riesgo particular porque, a diferencia de un corte entero, durante el proceso de picado se puede trasladar la contaminación de la superficie hacia el interior.

Por eso, remarcó que las hamburguesas deben estar completamente cocidas en su interior, sin partes crudas o poco cocidas.