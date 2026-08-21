Inscripciones para el taller de adaptación a la Escuela de Agricultura y Ganadería de la UNS

La Universidad Nacional del Sur informó que la inscripción para el Taller de Adaptación a la Escuela Agropecuaria se llevará a cabo de manera virtual, del 1 al 15 de septiembre inclusive.

El mismo es requisito para el ingreso a 1º año del ciclo lectivo 2027 a la Escuela de Agricultura y Ganadería

Quienes deseen registrarse, deberán acceder a la web institucional: https://www.uns.edu.ar/escuelas/agricultura.

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Asimismo, por consultas o más información, podrán comunicarse a los teléfonos +54 0291 4595329 o 4595328, y al conmutador +54 0291 4595300/01 (internos 5350 – 5353), en días hábiles de 8.30 a 12 y de 14 a 16. O bien por correo electrónico a agricu@uns.edu.ar o agricu@educ.ar.