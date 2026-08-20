LPF Play desembarca en el Federal A y el primer televisado es Juventud Antoniana-Villa Mitre

Después de tanta insistencia, por parte de los clubes y los dirigentes, la plataforma de transmisión oficial LPF desembarca en el torneo Federal A y el primer partido que televisará será el que mañana sostendrán, por la quinta fecha del Nonagonal 2, Juventud Antoniana y Villa Mitre en Salta.

El cotejo comenzará a las 21 y será una prueba de fuego, un bautismo esperado, porque LPF Play venía dominando la televisación en directo en las distintas categorías del fútbol argentino: Primera Nacional, B Metro y Primera C, más alguno del Promocional Amateur.

Ahora será del Federal A, y a partir de este fin de semana serán cuatro (por programación) los partidos que televisará en vivo y en directo.

Por este motivo, se adelanta una hora el inicio del cotejo, que estaba previsto para las 22.

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Si bien la disposición de transmitir los encuentros de la tercera categoría del fútbol argentino estaba pautado para el inicio de la temporada, finalmente se realizarán las transmisiones en el marco de una nueva fecha del Nonagonal.

Por otra parte, se determinó que serán cuatro los partidos por fecha que saldrán en vivo y en directo por la plataforma de streaming oficial de la AFA, entre los cuales se pueden distribuir para la Zona Campeonato y la Fase de Reválida, hasta su culminación en el mes de septiembre.

¿Qué es LPF Play? Es la nueva plataforma de transmisión que comenzó a emitir partidos del fútbol argentino y que ahora incorpora al Federal A, permitiendo seguir los encuentros en vivo a través de streaming y acercando la competencia a una audiencia mucho más amplia.



