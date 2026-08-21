Di María, tras la eliminación de Central: "Toca pensar y ver lo que quiero seguir haciendo"
Fideo habló tras la derrota de Rosario Central ante Corinthians.
Ángel Di María dejó una resonante declaración, tras la derrota y eliminación de Rosario Central ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
"Es un momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otra de poder continuar, pero es fútbol", se resignó el Fideo tras el 0-1 en Brasil.
"Ahora va a tocar pensar y ver lo que quiero seguir haciendo", agregó, dejando abierta una gran incertidumbre con respecto a su futuro.