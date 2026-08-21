Ciclismo: mañana se pondrá en marcha la temporada de pista 2026

El velódromo de Villa Floresta, escenario de la primera fecha.

Mañana sábado a partir de las 14, el velódromo del Club Ciclista Pedal Bahiense abrirá sus puertas para recibir a la primera fecha del calendario pistero 2026 en el ámbito de la Federación del Sud.

La programación, en la que estará en juego el premio Electroprima, incluye pruebas en las modalidades scratch y vueltas puntables para pedalistas federados de las categorías Elite, Sub 23, juveniles y master A, B, C y D.

Los masters C y D efectuarán 20 vueltas scratch y 50 giros puntables, mientras que los Elite, Sub 23, juveniles y master A y B efectuarán 30 de scratch y 60 de medio fondo, con 6 embalajes puntables.

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Para participar será condición obligatoria la licencia 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al sía de hoy).

El valor de la inscripción fue fijado en 10.000 (incluyendo seguro particular de la prueba).

En principio el calendario continuará el sábado 5 de septiembre, con el premio Quinto Astolfi. Posteriormente se programaron competencias para los sábados 19 de septiembre y 3 de octubre.