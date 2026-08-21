Villa Mitre llegó volando a Salta y hoy se mide ante Juventud Antoniana

Villa Mitre abre esta noche la quinta fecha del Nonagonal "B" del Torneo Federal A, que otorgará 4 plazas a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

El tricolor visitará a Juventud Antoniana de Salta desde las 21, con arbitraje de Jorge Etem.

El partido se jugará en el Fray Honorato Pistoia, cancha natural del equipo salteño, y no el Padre Martearena, donde disputó un partido en esta fase (derrota ante Alvarado por 2 a 0).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, podrá verse en LPF Play, la plataforma de streaming oficial de la Liga Profesional de AFA (en este link).

*Vuelo en avión y los elegidos

El plantel de Villa Mitre arribó ayer por la tarde a Salta, luego de realizar todo el viaje vía área, con escala en Aeroparque. Algo que también lo repetirá al regreso, previsto para el sábado.

Para el partido de esta noche, el entrenador Diego Cochas citó a los siguientes jugadores:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Ulises Olguín, Marcos Escobar y Diego Avit.

-Volantes: Carlos Battigelli, Nicolás Cavagnero, Leoenl Monti, Víctor Ayala, Matías Aguirre y Gonzalo Córdoba.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez, Tomás Ibarra y Oswaldo Valencia.

*Cómo llegan

Villa Mitre sale otra vez a la ruta luego de empatar ante Alvarado sin goles en El Fortín y tras la mencionada caída en el Carminatti.

Antes, había igualado como local frente a Cipolletti (1 a 1) y vencido a Atenas en Córdoba (1 a 0).

Mientras que Juventud Antoniana aún no pudo ganar en esta segunda fase y acumula una sola unidad, conseguida en el estreno ante Olimpo (0 a 0 en el Roberto Carminatti).

Luego llegó el citado traspié ante Alvarado en el Padre Martearena (2 a 0) y la caída frente a Huracán en Las Heras (1 a 0).

*El resto

La fecha 5 se completará el domingo con los otros tres partidos del grupo, entre ellos la presentación de Olimpo.

El aurinegro, líder de la zona, recibirá en Bahía a Kimberley de Mar del Plata.

El elenco de nuestra ciudad se presentará desde las 15.30 y el juez del partido será Lucas Cavallero.

En mismo día y horario, se medirán: Alvarado vs Argentino de Monte Maíz (dirigirá Maximiliano Macheroni) y Cipolletti vs Atenas de Río Cuarto (con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos).

Libre tendrá Huracán Las Heras.

*La tabla

Así están las posiciones tras disputarse la cuarta fecha: 1°) Olimpo, 8 puntos; 2°) Alvarado y Cipolletti, 7; 4°) Atenas (Río Cuarto) y Kimberley, 6; 6°) Villa Mitre, 5; 7°) Huracán (Las Heras), 3; 8°) Juventud Antoniana y Argentino (Monte Maíz), 1.