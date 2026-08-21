Vivo: Franco Colapinto pone primera en Zandvoort

Se terminó el descanso en la máxima categoría del automovilismo mundial y Franco Colapinto volverá a la pista en el Gran Premio de Paises Bajos que tendrá su última edición hasta nuevo aviso, con formato sprint incluido.

Pier Gasly contará con las actualizaciones realizadas al A526, en un paquete de mejoras que era altamente esperado por los pilotos. Franco Colapinto tendrá que esperar hasta Monza para contar con ellas y con la esperanza de que den el salto de rendimiento necesario para alcanzar a Racing Bulls y Audi, quienes elevaron su perfomance disputándole los puntos a la escudería francesa.

A partir de las 7.30 de la mañana en el circuito de Zandvoort, que saldrá del calendario en 2028 por decisión del país organizador volverá la competencia por el campeonato de pilotos, hoy encabezado por Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y el de constructores, también liderado por la escudería alemana.

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El fin de semana tendrá una sola práctica libre que comenzará a las 7.30 de Argentina, la clasificación a la carrera sprint será a continuación: 11.30 de este viernes. El sábado la actividad inicia a las 7 de la mañana con la carrera sprint y continuará con la clasificación al gran premio a las 11. Por ultimo, el gran premio verá su largada a las 10 de la mañana del día domingo.

Para el piloto argentino la segunda etapa del año viene con el desafío de mejorar, la ya de por si, buena temporada 2026, donde ha cosechado 19 puntos y se encuentra en la 12ava posición por detrás del británico Arvid Lindblad (23 pts) y por encima de también inglés Oliver Bearman (18).

A la espera de la renovación de su contrato para 2027, Colapinto irá en busca de rendimiento y mayor reconocimiento.

Práctica Libre 1:

7.35: Franco Colapinto salió a pista con neumático intermedio de lluvia logrando 1.25.36 y rápidamente se fue a boxes a cambiar los neumáticos.

7.46: Colapinto puso neumático duro y su primer tiempo es de 1.17.32 (15) George Russell está en la primera posición con un tiempo de 1.14.951 (neumático medio)

8.00: Llegada la mitad de la práctica libre Franco Colapinto ocupa la posición 20 a 2.83 seg de la punta comandada por piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc con 1.14.146.

8.10 Gasly subió a la posición 9 con neumático duro (1.163 de la punta). Lidera Leclerc (Ferrari) con 1.14.146 seguido de Hamilton (Ferrari) y Antonelli (Mercedes). Franco continúa en la posición 21 a 2.823 de la punta.

8.14. La mayoría de los pilotos en pista están con los tanques de combustible cargados y probando tiempo de carrera con neumático medio.