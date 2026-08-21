Hinchas de Atlético de Madrid colocaron carteles contra Julián Álvarez: “Fuera"

A la par que Atlético de Madrid comienza a flexibilizar la salida de Julián Álvarez, el delantero volvió a ser apuntado por simpatizantes del "Colchonero", que manifiestan su descontento por el deseo del campeón del mundo de dejar la entidad.

A los insultos en el Metropolitano, en las últimas horas se sumó cartelería con la que amaneció la ciudad deportiva del "Aleti" contra la "Araña". En varios sectores aparece la prohibición del 19, número que utiliza el ex River en el conjunto español.

"Julián Fuera", fue una de las leyendas, exigiendo la salida del atacante de 26 años que tiene contrato vigente hasta 2030 con el club de Madrid.

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Por poco de historia

Desde su llegada al conjunto madrileño a mitad del 2024, Julián Álvarez se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo. El delantero no solamente aportó goles, sino también asistencias y participación constante en el ataque del conjunto dirigido por Simeone, con el que disputó un total de 106 partidos, marcando 49 goles, y aportando 17 asistencias.

La dirigencia rojiblanca habría aceptado la posibilidad de negociar la salida del delantero argentino, aunque puso una condición determinante: no está dispuesta a venderlo al Barcelona.

Según la información difundida en España, el Atlético considera que la situación con la "Araña" se volvió insostenible después de que el futbolista manifestara su intención de abandonar la institución. Sin embargo, el club madrileño mantiene su postura de impedir una transferencia al conjunto catalán, que continúa teniendo a Julián como una de sus principales alternativas para reforzar el ataque.

¿Será el Arsenal?

La propuesta que aparece sobre la mesa es la del Arsenal, que mantiene su interés en el delantero argentino. El problema es que Julián no quiere regresar a Inglaterra y continúa priorizando al Barcelona. De esta manera, la negociación queda atrapada entre las pretensiones del jugador y la postura de los dirigentes del Atlético.

La situación, sin embargo, lejos de solucionarse parece haber generado más malestar entre el delantero y el Atlético de Madrid. Julián siempre manifestó sus intenciones de manera directa y ahora deberá definirse cuánto están dispuestos a ceder cada uno para encontrar una salida. (Fuente: Doble Amarilla).