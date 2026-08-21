Se pone en marcha una nueva edición de la Premier League de Inglaterra

Arsenal recibirá a Coventry City en el primer partido de la temporada. Foto: NA.

Una nueva temporada de la Premier League de Inglaterra se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con solo un encuentro.

El partido inaugural, que está programado para las 16 (hora de nuestro país), tendrá como protagonistas al campeón vigente, que es el Arsenal, y al recién ascendido Coventry City, que viene de tener una gran temporada en el Championship, donde finalizó primero con 95 puntos.

El Arsenal, que es dirigido por el español Mikel Arteta, viene de tener una inolvidable temporada, en la que consiguió su primer título de liga en 22 años. Además, llegó hasta la final en la UEFA Champions League, donde cayó por penales frente al Paris Saint-Germain de Francia.

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En el inicio de esta nueva temporada, los "Gunners" ya se hicieron con un nuevo título al consagrarse campeones de la Community Shield luego de golear 3-0 al Manchester City el domingo pasado con goles del italiano Riccardo Calafiori, el alemán Kai Havertz y el noruego Martin Odegaard.

Si bien el equipo londinense es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, tampoco hay que descartar al Manchester City, que inicia un nuevo proceso con el italiano Enzo Maresca tras la salida del director técnico español Pep Guardiola, y al Liverpool, que si bien viene de tener una floja temporada le sobra categoría en la plantilla para dar pelea. (NA).

La agenda

El cronograma y horarios de la primer fecha de la Premier League:

Hoy

Arsenal - Coventry City a las 16

Mañana

Hull City - Manchester United a las 8:30

Everton - Crystal Palace a las 11

Ipswich - Sunderland a las 11

Nottingham Forest - Leeds a las 11

Brentford - Tottenham a las 13:30

Domingo

Brighton - Aston Villa a las 10

Manchester City - Bournemouth a las 10

Newcastle - Liverpool a las 12:30

Lunes

Fulham - Chelsea a las 16