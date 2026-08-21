De Cerri al mundo: Nicolás Martin se prepara para otra temporada en Francia

Aquel pibe que empezó a dar sus primeros pasos en el Centro de Educación Física de su General Daniel Cerri natal en pocos días más iniciará su tercera temporada en el hockey de Francia.

Ahora, con 24 años, Nicolás Martin cuenta las horas para poner en marcha otra ilusión con el Polo Hockey Club, ubicado en Marcq-en-Baroeul, cerca de Lille.

“Desde que llegué el equipo fue creciendo cada año. Ni bien me sumé estuvimos a nada de poder entrar a playoffs y después lo conseguimos. También venimos de tener un buen año y nos faltó el plus, ganar algunos partidos importantes para poder entrar a los cruces”, contó Nico en El Diario Deportivo.

“Esta será mi tercera temporada completa -agregó- y creo que tenemos un muy buen equipo para apuntar a buscar un torneo que tiene jugadores de la Selección de Francia, que cada vez levanta más el nivel. También hay sudafricanos y paquistaníes en otros clubes, todos de Selección, por lo que el torneo tiene un buen nivel”, agregó.

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Todo este cambio de latitudes, también le hizo conocer, junto a su novia y también jugadora de hockey, una nueva cultura.

“La ciudad es muy linda, el ambiente que se vive, hay muchos argentinos dando vueltas”, reconoció.

Luego de aquel inicio en Cerri, Nico pasó a Palihue y siguió su carrera en Universitario. También dio el salto al Metropolitano, llegando a San Fernando.

“Cuando terminé la secundaria decidí irme a Buenos Aires, el cambio es duro, alejarse de la familia, pero me encontré con gente muy buena que me bancó y acompañó. Ahí logré el objetivo que quería: jugar en Los Leoncitos. No me dio para más en ese momento y al mismo tiempo tomé otra decisión: terminé los estudios y me vine a jugar a Europa”, recordó Martin, quien también es profesor de educación física.

Aquella experiencia en el Seleccionado Nacional Juvenil fue en los Juegos Panamericanos de 2023 disputados en Chile durante la pandemia, y que le dieron a la Argentina la clasificación al Mundial de la India.

“Siempre fue mi objetivo jugar ese Panamericano y se me dio. A partir de ahí entendí que había hecho mucho esfuerzo por eso, obviamente que si me seguían teniendo en cuenta iba a decir que sí, pero a partir de ese momento, aunque seguí entrenando, puse mi cabeza en otra parte de mi vida. En recibirme, empezar a trabajar y empezar mi carrera desde otro lado”, admitió.

“Al fin y al cabo -agregó- volví completamente al hockey ahora que me vine para acá. Fue una parte muy linda y tengo siempre presente lo que tuve que hacer yo y todos los que estuvieron a mi alrededor para poder estar ahí, siempre voy a ser un agradecido”, avisó.

Esos nuevos objetivos lo llevaron al Viejo Continente.

“La idea en un principio fue jugar en Inglaterra, pasaron cosas y terminé en Francia. Estoy muy contento, desde que llegué me quedé en este club”, contó.

Estos nuevos rumbos no lo alejaron del todo de sus raíces, a la que espera volver a visitar pronto.

“Vi lo del Seleccionado Sub 14 de Caballeritos de la ABH y también que Universitario hizo la cancha de agua, me puso muy contento, le mandé mensajes de felicitaciones a todos. Son pasos gigantes que van a quedar y van a ayudar para que crezca el ambiente del hockey en Bahía, que es un deporte muy lindo”, se ilusionó.

En su “nueva vida” en Europa Nico es un jugador semiprofesional, repartiendo su tiempo y objetivos entre sus dos profesiones ya que además de jugar, también es entrenador de dos categorías dentro del club.

“Desde lo laboral voy a tener dos muy buenos equipos para trabajar, son grupos que demandan un montón. Estoy en camino y quiero formarme cada vez más como entrenador, que es en lo que me proyecto. Sigo enfocado en detalles que tengo que mejorar”, avisó el Nico DT.

Luego le dio paso al Nico jugador.

“Como equipo, desde que me contrataron tengo en la cabeza jugar playoffs y lo logramos, pero nunca pudimos jugar una final. Es el próximo paso que queremos dar, y si todo sale bien, ir a buscar el título”, adelantó Nico, un cerrense suelto -e instalado- en Francia.

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