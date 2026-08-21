Despertó a un oso polar con una sirena en Noruega: US$5300 de multa

Las regulaciones también establecen la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del animal

Un turista recibió una multa de US$5300 por hacer sonar una sirena antiniebla que despertó a un oso polar que dormía en el archipiélago de Svalbard, en Noruega.

Según informó el gobernador de Svalbard, Lars Fause, impuso dicha sanción al responsable tras considerar que la acción fue perjudicial para el ejemplar y que se realizó intencionalmente.

El incidente ocurrió a principios de agosto, cuando una persona a bordo de un barco utilizó una potente bocina, que tiene un tono grave, cuyo uso está restringido para advertencias marítimas.

Fause explicó que cuando el barco navegó junto al animal "sus ocupantes avistaron un oso polar durmiendo en tierra" y que "una persona a bordo activó la sirena de niebla del barco, despertando al animal, que se trasladó a otro lugar".

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Por qué está mal despertar a un oso polar

En Svalbard está prohibido "perturbar, atraer o perseguir innecesariamente a los osos polares", una especie protegida por el derecho internacional desde 1973.

Además, las regulaciones también establecen la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de un oso polar entre julio y febrero, mientras que entre marzo y junio, la época de apareamiento de estos mamíferos, la zona restringida aumenta a 500 metros.

"Los osos que descansan durante la temporada de verano sin hielo, con menos fuentes de calorías ricas en grasas a su alcance, muchas veces optan por esperar a que pasen los períodos de escasez con siestas muy largas y muy poco movimiento", explicaron desde la organización Polar Bears International a CNN.

En ese sentido, molestar a los osos polares durante esta época del año puede impactar en su supervivencia y en su éxito reproductivo si se trata de una hembra preñada o lactante, ya que les provoca un gasto innecesario de calorías. (NA)