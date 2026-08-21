Carolina Ramírez sobre interpretar a Yeimy en el concierto de La Reina del Flow: "Me encanta"

La actriz colombiana Carolina Ramírez se sinceró sobre el desafío de interpretar a Yeimy Montoya, su recordado papel en La Reina del Flow, sobre el escenario en la serie de conciertos programados en Buenos Aires, los próximos 14 y 15 de septiembre en el Movistar Arena.

Ramírez será parte de ambas fechas y volverá a encontrarse en vivo con el público argentino, en uno de los acercamientos más esperados para los seguidores de la serie colombiana, que trasladará al escenario sus personajes, canciones e historia.

Ante la emoción de sus millones de seguidores, la actriz colombiana publicó un video en el que habló a corazón abierto sobre volver al rol que la catapultó a la fama mundial. "Significa un montón para mí", expresó.

"Es un personaje que yo amo muchísimo, profundamente. Hay muchos años de trabajo ahí, así que para mí es realmente un honor volver a estar en la piel de Yeimy Montoya en este contexto de conciertos", se sinceró.

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Asimismo, reconoció que subirse al escenario e interpretar a Yeimy en vivo es "un nuevo desafío": "Me encanta".

La presentación del 14 de septiembre ya agotó todas sus localidades, mientras que todavía quedan entradas disponibles para la función del día siguiente, en una coproducción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment.

Los participantes de las funciones podrán presenciar el reencuentro oficial de Yeimy y Charly, la historia de amor que conquistó los corazones de los televidentes.

El espectáculo combina música en vivo, narrativa, performance y recursos visuales, con un repertorio que incluye canciones como "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego".

Las entradas para el 15 de septiembre continúan disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. (NA)