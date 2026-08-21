Cuatro equipos, un DT y dos jugadores debutan hoy en la segunda parte de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Cuatro equipos debutarán hoy en la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", y para los ocho restantes será la segunda presentación, cuando se dispute, desde las 21, la fecha 2 de este tramo.

Jugarán Argentino-9 de Julio, Comercial-Altense, Ateneo-Espora, Sportivo-La Falda, Bahía Basket-San Lorenzo (en el Polideportivo) y Velocidad-El Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la primera fecha Ateneo derrotó a Altense, 75 a 65, de visitante y en suplementario (61-61); Bahía se impuso a Sportivo, 76 a 67, en el Polideportivo Norte; Argentino derrotó en Punta Alta a Espora, 85 a 73 y La Falda, en su cancha, superó a Velocidad, 78 a 61.

En tanto, fueron postergados para el próximo martes 25, El Nacional-Comercial y 9 de Julio-San Lorenzo.

Argentino-9 de Julio

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Novedades: ambos planteles están completos.

Antecedente: 9 de Julio 78, Argentino 69.

Comercial-Altense

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: el portuario no tiene a Federico Lambrecht y Manuel Maina (ambos con molestias musculares), mientras que Franco Cardone y Martín Álvarez van a jugar, aunque no se encuentran en plenitud. El verde, en tanto, no registra ausencias.

Antecedente: Altense 71, Comercial 60.

Ateneo-Espora

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Sam Inglera⁩ y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el local continúa afuera Matías Leiva (desgarro).

Mientras que en Espora debuta el entrenador Leandro "Topa" Carbonell, en reemplazo de Juan Gilberto Soldini y no juega Lucas Ruiz (lesionado).

Antecedente: Espora 63, Ateneo 80.

Sportivo-La Falda

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Mariano Enrique,⁩ Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: el tricolor sigue sin Gonzalo Martínez (rodilla), Ulises Montes (pubalgia) y Mateo Boccatonda (hombro). La buena es que retorna Agustín Amore y debuta Andrés Barbero.

En el albirrojo, no juegan Ignacio Frisón (viaje), Matías Cuchetti (viaje), Juan PabloTroja (lesión) y están en duda Pablo Amigo (esguince) y Franco Riccio (motivos laborales).

Antecedente: La Falda 55, Sportivo 93.

Bahía Basket-San Lorenzo

Cancha: Polideportivo Norte.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Francisco Irrazábal.

Novedades: Juan Cruz Mambretti es la única baja del local. En la visita Matías Martínez se recupera de cuadro gripal aunque va a jugar y Nahuel Diez sufrió un desgarro que lo deja afuera.

Antecedente: San Lorenzo 71, Bahía Basket 54.

Velocidad-El Nacional

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo⁩ Gordillo y Camila⁩ Robles.⁩

Novedades: en el azulgrana es duda Bruno Aceituno (motivos laborales).

En el celeste debuta Albano Schneider (ex DT de Barracas en la LBB Bronce y de último paso en Olimpo como jugador en 2024).

Otro que se suma es Valentín Ruibal, que regresa al ámbito local. Su último equipo fue Villa Congreso (Viedma) y previamente, cuando se fue de Villa Mitre, estuvo en Atlético Regina.

En tanto, Iñaki Errazu fue probado anoche de la rodilla y hoy estará a disposición.

Antecedente: El Nacional 60, Velocidad 63.

Posiciones

1º) Sportivo (8PG-4PP), 10,5 puntos

1º) Altense (8-4), 10,5

3º) 9 de Julio (9-2), 10 (*)

3º) San Lorenzo (9-2), 10 (*)

3º) Argentino (6-6), 10

6º) Comercial (8-3), 9,5 (*)

6º) Velocidad (6-6), 9,5

6º) Ateneo (5-7) 9,5

9º) La Falda (3-9), 8,5

9º) Bahía Basket (3-9), 8,5

11º) El Nacional (4-7), 7,5 (*)

12º) Espora (1-11), 7

(*) Tienen un partido menos.