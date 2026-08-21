Cuatro equipos, un DT y dos jugadores debutan hoy en la segunda parte de la LBB Plata
Se disputa íntegramente la segunda fecha.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Cuatro equipos debutarán hoy en la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", y para los ocho restantes será la segunda presentación, cuando se dispute, desde las 21, la fecha 2 de este tramo.
Jugarán Argentino-9 de Julio, Comercial-Altense, Ateneo-Espora, Sportivo-La Falda, Bahía Basket-San Lorenzo (en el Polideportivo) y Velocidad-El Nacional.
En la primera fecha Ateneo derrotó a Altense, 75 a 65, de visitante y en suplementario (61-61); Bahía se impuso a Sportivo, 76 a 67, en el Polideportivo Norte; Argentino derrotó en Punta Alta a Espora, 85 a 73 y La Falda, en su cancha, superó a Velocidad, 78 a 61.
En tanto, fueron postergados para el próximo martes 25, El Nacional-Comercial y 9 de Julio-San Lorenzo.
Argentino-9 de Julio
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.
Novedades: ambos planteles están completos.
Antecedente: 9 de Julio 78, Argentino 69.
Comercial-Altense
Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: el portuario no tiene a Federico Lambrecht y Manuel Maina (ambos con molestias musculares), mientras que Franco Cardone y Martín Álvarez van a jugar, aunque no se encuentran en plenitud. El verde, en tanto, no registra ausencias.
Antecedente: Altense 71, Comercial 60.
Ateneo-Espora
Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).
Árbitros: Alejandro Vizcaino, Sam Inglera y Alberto Arlenghi.
Novedades: en el local continúa afuera Matías Leiva (desgarro).
Mientras que en Espora debuta el entrenador Leandro "Topa" Carbonell, en reemplazo de Juan Gilberto Soldini y no juega Lucas Ruiz (lesionado).
Antecedente: Espora 63, Ateneo 80.
Sportivo-La Falda
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.
Novedades: el tricolor sigue sin Gonzalo Martínez (rodilla), Ulises Montes (pubalgia) y Mateo Boccatonda (hombro). La buena es que retorna Agustín Amore y debuta Andrés Barbero.
En el albirrojo, no juegan Ignacio Frisón (viaje), Matías Cuchetti (viaje), Juan PabloTroja (lesión) y están en duda Pablo Amigo (esguince) y Franco Riccio (motivos laborales).
Antecedente: La Falda 55, Sportivo 93.
Bahía Basket-San Lorenzo
Cancha: Polideportivo Norte.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Francisco Irrazábal.
Novedades: Juan Cruz Mambretti es la única baja del local. En la visita Matías Martínez se recupera de cuadro gripal aunque va a jugar y Nahuel Diez sufrió un desgarro que lo deja afuera.
Antecedente: San Lorenzo 71, Bahía Basket 54.
Velocidad-El Nacional
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.
Novedades: en el azulgrana es duda Bruno Aceituno (motivos laborales).
En el celeste debuta Albano Schneider (ex DT de Barracas en la LBB Bronce y de último paso en Olimpo como jugador en 2024).
Otro que se suma es Valentín Ruibal, que regresa al ámbito local. Su último equipo fue Villa Congreso (Viedma) y previamente, cuando se fue de Villa Mitre, estuvo en Atlético Regina.
En tanto, Iñaki Errazu fue probado anoche de la rodilla y hoy estará a disposición.
Antecedente: El Nacional 60, Velocidad 63.
Posiciones
1º) Sportivo (8PG-4PP), 10,5 puntos
1º) Altense (8-4), 10,5
3º) 9 de Julio (9-2), 10 (*)
3º) San Lorenzo (9-2), 10 (*)
3º) Argentino (6-6), 10
6º) Comercial (8-3), 9,5 (*)
6º) Velocidad (6-6), 9,5
6º) Ateneo (5-7) 9,5
9º) La Falda (3-9), 8,5
9º) Bahía Basket (3-9), 8,5
11º) El Nacional (4-7), 7,5 (*)
12º) Espora (1-11), 7
(*) Tienen un partido menos.