Estados Unidos recambia portaaviones en la zona del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos anunció la llegada de un nuevo portaaviones a Medio Oriente en sustitución del "USS Abraham Lincoln", cuyo despliegue en el mar durante meses suscitó preocupaciones sobre las condiciones de vida de su tripulación.

El "USS George Washington" opera "en Medio Oriente como parte del despliegue previsto, tras haber llegado ayer (miércoles) a la zona de operaciones del Centcom", precisó el Mando Central de Estados Unidos para Medio Oriente en X.

Desde hace varios días, legisladores y familias de marineros han confrontado a las autoridades del ejército sobre las difíciles condiciones a las que estaba expuesta la tripulación, en particular la escasez de alimentos.

Algunas familias informaron de graves problemas de salud mental y de intentos de suicidio a bordo.

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Por su parte, el presidente Donald Trump desestimó la semana pasada estas preocupaciones al tiempo que confirmaba la sustitución del portaaviones por el "USS George Washington", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la situación había sido "caricaturizada".

El portaaviones "USS Abraham Lincoln" zarpó de San Diego, California, el 21 de noviembre de 2025 para una misión en el mar de China Meridional y fue redirigido hacia Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero la guerra contra Irán. (NA)