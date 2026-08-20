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Estados Unidos y una deuda pública récord: alcanzó los US$40 billones

Así lo informó el Departamento del Tesoro. Del monto total, la mayor parte corresponde a valores en manos del público y el resto a deuda intragubernamental.

La Casa Blanca

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares.

El aumento sucede cinco meses después de que el indicador rebasó la barrera de los 39 billones de dólares y la cifra actual duplica los 19,95 billones de dólares registrados en enero de 2017, cuando Donald Trump asumió su primer mandato.

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Según informó el Departamento del Tesoro, el pasivo total pendiente del Gobierno Federal se fijó en 40.047 billones de dólares y, de ese monto, 32.266 billones de dólares corresponden a valores en manos del público, mientras que 7782 billones pertenecen a deuda intragubernamental.

En tanto, según la opinión de especialistas a medios locales, el rápido crecimiento del endeudamiento lo atribuyen al aumento de los gastos militares, los programas sociales y los intereses acumulados.

Además, se indicó que la aceleración responde al cese del cobro de aranceles a las importaciones globales desde febrero, luego de que el Tribunal Supremo declaró ilegal la medida impuesta por el Ejecutivo.

También se señaló que la Administración actual registra un nivel de gasto que supera en unos dos billones de dólares anuales a sus ingresos fiscales. (NA)

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